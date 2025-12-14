Отборът на Душан Керкез повали Десподов и ПАОК

Отборът на Душан Керкез Атромитос записа голяма победа, след като спечели с 2:0 домакинството си ПАОК. Бившият треньор на ЦСКА и Ботев пое тима преди около месец и за него това бе първи успех в първенството. Атромитос се бори за оцеляване и това бе едва трета победа в гръцката Супер Лига за този сезон.

Кирил Десподов бе титуляр за гостите и остана на терена до 80-ата минута. ПАОК и капитанът на българския национален отбор сякаш чувстваха умора след тежкия сблъсък с Лудогорец в четвъртък. След тази изненадваща загуба тимът от Солун вече е на трето място, като изостава на три точки от Олимпиакос и на две от АЕК.

ПАОК започна активно двубоя, а Десподов направи няколко опасни центрирания. Още в четвъртата минута негов съотборник не успя да засече топката към мрежата. В 17-ата минута Атромитос поведе след центриране от фал на Мичори и удар с глава на Ставропулос. Гостите много бързо можеха да изравнят, но удар на Константелиас бе отразен от вратаря. В 25-ата минута добра атака завърши с подаване на Десподов към Чалов, който опита да завърши с пета, но ударът не се получи. Българинът получи жълт картон в 37-ата минута за симулация при падане в наказателното поле.

ПАОК продължи с атаките и след почивката, но не бе ефективен в завършващата фаза. Десподов продължи да е активен, но усилията му не дадоха резултат. В края тимът на Луческу натисна още по-сериозно, но не стигна до гол. В добавеното време Атромитос стигна до второ попадение, след като резервата Том ван Веерт се разписа от дузпа.