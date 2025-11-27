Популярни
Хеттрик на Станич върна Лудогорец към победите в Европа - на живо след 3:2 над Селта
  1. Sportal.bg
  2. ПАОК
ПАОК изпусна победата в края, Десподов поигра малко

  • 27 ное 2025 | 21:41
  • 653
  • 0
ПАОК пропусна да запише втора поредна победа в Лига Европа, като стигна само до равенство 1:1 в домакинството си на Бран на "Тумба" от 4-ия кръг на основната фаза. Гърците има за какво да съжаляват, тъй като първи откриха резултата с гол на Лука Иванушец в 64-тата минута. Гостите обаче изравниха чрез Емил Кьорнвиг в 89-ата минута и си тръгнаха с точка от Солун. Българският национал Кирил Десподов също взе участие в мача, като се появи на терена в 79-ата минута, заменяйки Тайсон.

Срещата можеше да се развие по доста по-различен начин, тъй като през първото полувреме гостите пропуснаха прекрасен шанс за откриване на резултата. Още в 18-ата минута те получиха дузпа за нарушение на Суаило Меите срещу Якоб Сьоренсен, но Емил Кьорнвиг не успя да реализира наказателния удар, като вратарят Иржи Павленка спаси изстрела му от бялата точка.

В 64-тата минута ПАОК откри резултата. Тайсон изведе Иванушац в наказателното поле, а той от труден ъгъл успя с диагонален удар по земя да порази вратата за 1:0.

Бран обаче не се предаде и стигна до равенството в края, а Емил Кьорнвиг се реваншира за пропуснатата дузпа по-рано. Той се разписа с глава отблизо след разиграване от корнер.

Така двата тима остават залепени в класирането с равен брой точки. Те заемат съответно 13-ата и 14-тата позиция с по 8 точки в актива си.

Снимки: Imago

