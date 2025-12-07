ПАОК с Десподов надделя в дерби преди пътуването до Разград

ПАОК запази второто си място в гръцкия шампионат след заслужена домакинска победа с 3:1 над Арис в градското дерби на Солун от 13-тия кръг. Кирил Десподов не беше сред титулярите, но все пак се появи в игра за “орлите” в 67-ата минута, когато вече всички голове бяха паднали. Идния четвъртък ПАОК гостува в Разград на Лудогорец в мач от турнира Лига Европа.

Само преди няколко дни ПАОК и Арис пак се срещнаха, като тогава направиха 1:1 в среща от турнира за Купата на Гърция. Тогава българският национал започна от първата минута, но пропусна дузпа.

Куриозното в сегашния сблъсък беше че, три от попаденията паднаха в рамките на няколко игрови минути в края на първото и началото на второто полувреме.

Тайсон вдигна “Тумба” на крака с гол за 1:0 в 28-ата минута.

В 45-ата Арис изравни чрез Фредрик Йенсен, но преди края на тази част остана време за Йоргос Якумакис да възстанови преднината на ПАОК от наказателен удар.

Три минути след почивката Якумакис реализира още веднъж, което се оказа и достатъчно за домакините да доигрят мача спокойно.