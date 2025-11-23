Десподов пропусна победа на ПАОК над тима на Алекс Петков

Отборът на ПАОК спечели с убедителното 3:0 домакинството си на Кифисия от 11-ия кръг на гръцката Супер Лига. Капитанът на България Кирил Десподов пропусна мача заради настинка, докато друг роден национал - Алекс Петков, се появи в игра за гостите като резерва в 78-ата минута.

Първото попадение в двубоя дойде в 43-тата минута и се оказа автогол, дело на Давид Симон. Солунци още веднъж бяха подпомогнати от съперников футболист, след като в 73-тата минута Хуго Соуса си изкара втори жълт картон и беше изгонен от игра. Това даде възможност на Тайсон да направи победата на своя тим още по-убедителна, като бразилецът се разписа на два пъти в 88-ата минута и в добавеното време на срещата.

Така ПАОК остава на второто място в класирането с 26 точки или само на две от лидера Олимпиакос, докато Кифисия е на осмата позиция със своите 12 пункта.