  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Наполи публикува изявление, осъждащо поведението на Алегри

Наполи публикува изявление, осъждащо поведението на Алегри

  • 19 дек 2025 | 13:53
  • 232
  • 0

Наполи публикува изявление, осъждащо поведението на старши треньора на Милан Масимилиано Алегри по време на полуфинала за Суперкупа на Италия, който неаполитанците спечелиха с резултат 2:0. Sportmediaset излъчи видео, което показва как наставникът на “росонерите” обижда асистента на Антонио Конте - Габриеле Ориали, на страничната линия в 89-ата минута на мача в Рияд.

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал
Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

„Футболен клуб Наполи категорично осъжда поведението на треньора на Милан Масимилиано Алегри, който по време на полуфинала за Суперкупата на Италия, пред зрителите край терена и на живо по телевизията, многократно и грубо обиди Габриеле Ориали, използвайки нецензурен език. Надяваме се, че тази напълно неконтролирана атака няма да остане незабелязана, особено след като с 33 камери, излъчващи мача, беше невъзможно да не станем свидетели на случилото се“, се казва в изявлението на италианския шампион.

Снимки: Gettyimages

