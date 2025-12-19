Наполи публикува изявление, осъждащо поведението на Алегри

Наполи публикува изявление, осъждащо поведението на старши треньора на Милан Масимилиано Алегри по време на полуфинала за Суперкупа на Италия, който неаполитанците спечелиха с резултат 2:0. Sportmediaset излъчи видео, което показва как наставникът на “росонерите” обижда асистента на Антонио Конте - Габриеле Ориали, на страничната линия в 89-ата минута на мача в Рияд.

„Футболен клуб Наполи категорично осъжда поведението на треньора на Милан Масимилиано Алегри, който по време на полуфинала за Суперкупата на Италия, пред зрителите край терена и на живо по телевизията, многократно и грубо обиди Габриеле Ориали, използвайки нецензурен език. Надяваме се, че тази напълно неконтролирана атака няма да остане незабелязана, особено след като с 33 камери, излъчващи мача, беше невъзможно да не станем свидетели на случилото се“, се казва в изявлението на италианския шампион.

Снимки: Gettyimages