  2. Милан
  3. Окончателно: Милан – Комо ще сътвори история в Серия "А"

  • 18 дек 2025 | 20:51
Мачът от 24-ия кръг на Серия "А" МиланКомо със сигурност ще се изиграе на 8 февруари 2026 г. в Пърт, Австралия. Това обяви президентът на футболната лига Енцо Симонели точно преди полуфинала на „росонерите“ срещу Наполи за Суперкупата на Италия. По този начин предстоящият шампионатен мач ще стане първият в историята на италианския елит, който ще се изиграе в чужбина. Другият прецедент е свързан със съдийския наряд, който ще бъде даден на азиатски рефери по искане на местната конфедерация.

МиланКомо ще се проведе в Пърт на 8 февруари. Имахме много важна среща с Джани Инфантино. Имаше условие да разчитаме на чуждестранни рефери за мача, но ние имаме голямо доверие на италианските съдии. Това беше единственият проблем да приемем този вариант. Въпреки това ни беше гарантирано, че наряд ще получат азиатски рефери от топ ниво, което ни накара да приемем“, заяви Симонели.

До идеята за изиграването на въпросния мач чак в Австралия се стигна заради откриването на Зимните олимпийски игри на „Джузепе Меаца“ на 6 февруари. Тази инициатива породи множество критики от различни футболни среди, но защитниците на идеята се аргументираха, че това е отлична възможност за промотиране на италианското първенство на световния пазар.

Снимки: Gettyimages

