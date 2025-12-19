Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри: Един мач не може да заличи три месеца работа

Алегри: Един мач не може да заличи три месеца работа

  • 19 дек 2025 | 03:57
  • 183
  • 0

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри не бе щастлив след загубата от Наполи (0:2) на 1/2-финала за Суперкупата на Италия. Той имаше забележки към своите играчи, но в същото време заяви, че "един мач не може да заличи три месеца работа".

"Изправихме се срещу силен Наполи и знаехме това. Можехме да се справим по-добре при двата гола. Мачът беше добре изигран и от двата отбора, но те се защитаваха по-добре и заслужено спечелиха“, започна Алегри.

Той похвали съдията и разкритикува отбора си, че допуска твърде лесно голове.

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал
Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

„Реферът се справи много добре, както и целият съдийски екип. Напоследък допускаме голове твърде лесно и трябва да се подобрим. Тази загуба трябва да се разглежда като възможност да се изправим отново на крака“, допълни наставникът.

Въпреки резултата, той смята, че Милан е създал обещаващи ситуации.

„Имахме благоприятни моменти и владеехме топката доста добре. Трябваше да атакуваме по-добре наказателното поле. Ако правиш грешки като нашата при първия гол, трябва да се защитаваш по-добре. Когато допуснеш два гола в три поредни мача, които можеха да бъдат избегнати, трябва да разбереш как да се справиш по-добре. Един мач не може да заличи три месеца работа. Трябва да анализираме нещата със спокойствие. Само спокойствието може да ни помогне да постигнем целта си, а тя е да завършим в топ четири“, завърши Алегри.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

  • 19 дек 2025 | 01:33
  • 462
  • 0
Убедителен Райо намери място в топ 8

Убедителен Райо намери място в топ 8

  • 19 дек 2025 | 01:19
  • 358
  • 0
Дузпа и автогол класираха Бетис напред за Купата на краля

Дузпа и автогол класираха Бетис напред за Купата на краля

  • 19 дек 2025 | 01:04
  • 363
  • 0
Нулево реми с Риека свърши работа на Шахтьор (Д), Янков не игра

Нулево реми с Риека свърши работа на Шахтьор (Д), Янков не игра

  • 19 дек 2025 | 00:54
  • 339
  • 0
Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

  • 19 дек 2025 | 00:53
  • 783
  • 0
Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите

Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите

  • 19 дек 2025 | 00:43
  • 308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 10323
  • 27
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 63296
  • 202
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 55347
  • 159
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 76392
  • 163
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 14959
  • 3
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 43339
  • 57