Алегри: Един мач не може да заличи три месеца работа

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри не бе щастлив след загубата от Наполи (0:2) на 1/2-финала за Суперкупата на Италия. Той имаше забележки към своите играчи, но в същото време заяви, че "един мач не може да заличи три месеца работа".

"Изправихме се срещу силен Наполи и знаехме това. Можехме да се справим по-добре при двата гола. Мачът беше добре изигран и от двата отбора, но те се защитаваха по-добре и заслужено спечелиха“, започна Алегри.

Той похвали съдията и разкритикува отбора си, че допуска твърде лесно голове.

„Реферът се справи много добре, както и целият съдийски екип. Напоследък допускаме голове твърде лесно и трябва да се подобрим. Тази загуба трябва да се разглежда като възможност да се изправим отново на крака“, допълни наставникът.

Въпреки резултата, той смята, че Милан е създал обещаващи ситуации.

„Имахме благоприятни моменти и владеехме топката доста добре. Трябваше да атакуваме по-добре наказателното поле. Ако правиш грешки като нашата при първия гол, трябва да се защитаваш по-добре. Когато допуснеш два гола в три поредни мача, които можеха да бъдат избегнати, трябва да разбереш как да се справиш по-добре. Един мач не може да заличи три месеца работа. Трябва да анализираме нещата със спокойствие. Само спокойствието може да ни помогне да постигнем целта си, а тя е да завършим в топ четири“, завърши Алегри.

Снимки: Gettyimages