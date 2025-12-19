Конте: Просто искахме да сме на финала и да играем за трофея

Треньорът на Наполи похвали отбора си за победата с 2:0 над Милан в 1/2-финала от Суперкупата на Италия. Той заяви, че тимът му просто е искал да е на финала и да има шанс да се бори за трофея, като е постигнал целта си. Специалистът обаче отново не подмина темата с контузиите в състава си.

„Осъзнавам, че е досадно да повтарям едни и същи неща, но когато играеш на всеки три дни с много малко налични футболисти, е неизбежно да има и някои неуспехи. Това се случи миналата седмица и може да се случи и в бъдеще. Искахме да изиграем силен мач срещу страхотен отбор, пълен с талантливи играчи. Нашият стил на футбол е много енергичен и изискващ, ние не се опитваме просто да се защитаваме и да контраатакуваме", започна Конте.

"Физически сме добре, но е неизбежно толкова много мачове да изчерпват енергията ти. Платихме цена за последните победи, тъй като бяхме изтощени срещу Бенфика и през второто полувреме с Удинезе, но днес се движехме много добре като отбор. Когато успеем да работим като екип, независимо с кой играем, тогава сме конкурентоспособни. Трябва да продължим така и занапред. Контузените все още са извън строя, но новите играчи вече са по-включени, отколкото бяха по-рано през сезона. Винаги съм казвал, че очаквам това да бъде сложна кампания, но не очаквах толкова много контузии“, продължи наставникът.

Има и добри новини, тъй като Ромелу Лукаку се завърна на резервната скамейка за първи път след мускулното разкъсване, което получи в предсезонна контрола. Сега обаче въпросът е дали е възможно в бъдеще Лукаку да играе заедно с Хойлунд, а не да бъдат алтернативи един на друг.

„Първо, нека се опитаме да върнем Ромелу в пълна физическа форма. Той е толкова важен играч за нас, с толкова много опит. Дори само присъствието му на скамейката е важно. Надявам се, че имаме още много мачове, така че и двамата ще получат шансове“, допълни специалистът.

Той няма претенции кой ще бъде съперникът на финала, който ще бъде определен в мача между Интер и Болоня.

„Просто искахме да сме на финала, за да имаме шанс да играем за трофея. Знаем, че и двата потенциални съперника са много силни“, завърши Конте.

Снимки: Gettyimages