Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Конте: Просто искахме да сме на финала и да играем за трофея

Конте: Просто искахме да сме на финала и да играем за трофея

  • 19 дек 2025 | 03:26
  • 287
  • 0

Треньорът на Наполи похвали отбора си за победата с 2:0 над Милан в 1/2-финала от Суперкупата на Италия. Той заяви, че тимът му просто е искал да е на финала и да има шанс да се бори за трофея, като е постигнал целта си. Специалистът обаче отново не подмина темата с контузиите в състава си.

„Осъзнавам, че е досадно да повтарям едни и същи неща, но когато играеш на всеки три дни с много малко налични футболисти, е неизбежно да има и някои неуспехи. Това се случи миналата седмица и може да се случи и в бъдеще. Искахме да изиграем силен мач срещу страхотен отбор, пълен с талантливи играчи. Нашият стил на футбол е много енергичен и изискващ, ние не се опитваме просто да се защитаваме и да контраатакуваме", започна Конте.

"Физически сме добре, но е неизбежно толкова много мачове да изчерпват енергията ти. Платихме цена за последните победи, тъй като бяхме изтощени срещу Бенфика и през второто полувреме с Удинезе, но днес се движехме много добре като отбор. Когато успеем да работим като екип, независимо с кой играем, тогава сме конкурентоспособни. Трябва да продължим така и занапред. Контузените все още са извън строя, но новите играчи вече са по-включени, отколкото бяха по-рано през сезона. Винаги съм казвал, че очаквам това да бъде сложна кампания, но не очаквах толкова много контузии“, продължи наставникът.

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал
Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Има и добри новини, тъй като Ромелу Лукаку се завърна на резервната скамейка за първи път след мускулното разкъсване, което получи в предсезонна контрола. Сега обаче въпросът е дали е възможно в бъдеще Лукаку да играе заедно с Хойлунд, а не да бъдат алтернативи един на друг.

„Първо, нека се опитаме да върнем Ромелу в пълна физическа форма. Той е толкова важен играч за нас, с толкова много опит. Дори само присъствието му на скамейката е важно. Надявам се, че имаме още много мачове, така че и двамата ще получат шансове“, допълни специалистът.

Той няма претенции кой ще бъде съперникът на финала, който ще бъде определен в мача между Интер и Болоня.

„Просто искахме да сме на финала, за да имаме шанс да играем за трофея. Знаем, че и двата потенциални съперника са много силни“, завърши Конте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

  • 19 дек 2025 | 01:33
  • 462
  • 0
Убедителен Райо намери място в топ 8

Убедителен Райо намери място в топ 8

  • 19 дек 2025 | 01:19
  • 358
  • 0
Дузпа и автогол класираха Бетис напред за Купата на краля

Дузпа и автогол класираха Бетис напред за Купата на краля

  • 19 дек 2025 | 01:04
  • 363
  • 0
Нулево реми с Риека свърши работа на Шахтьор (Д), Янков не игра

Нулево реми с Риека свърши работа на Шахтьор (Д), Янков не игра

  • 19 дек 2025 | 00:54
  • 339
  • 0
Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

  • 19 дек 2025 | 00:53
  • 783
  • 0
Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите

Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите

  • 19 дек 2025 | 00:43
  • 308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 10320
  • 27
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 63294
  • 202
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 55346
  • 159
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 76390
  • 163
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 14957
  • 3
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 43338
  • 57