  3. Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

  • 11 дек 2025 | 22:59
  • 3457
  • 2

Халфът на Левски Асен Митков публикува изявление на страницата си във "Фейсбук" относно разигралата се през последните дни драма за представянето му със синята фланелка. Фенове на тима го атакуваха с грозни обиди и нападки след злополучната загуба с 0:2 от Славия, което накара ръководството на клуба да излезе с позиция в подкрепа на футболиста.

Левски застана твърдо зад Асен Митков
Левски застана твърдо зад Асен Митков

"Благодаря на ПФК „Левски“ и на многото привърженици на отбора, които застанаха безрезервно зад мен и ми засвидетелстваха пълната си подкрепа! Благодаря също на Българския футболен съюз (БФС) и на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) за оказаното съдействие и подкрепа", написа Митков в социалните медии.

