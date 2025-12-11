Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

Халфът на Левски Асен Митков публикува изявление на страницата си във "Фейсбук" относно разигралата се през последните дни драма за представянето му със синята фланелка. Фенове на тима го атакуваха с грозни обиди и нападки след злополучната загуба с 0:2 от Славия, което накара ръководството на клуба да излезе с позиция в подкрепа на футболиста.
Левски застана твърдо зад Асен Митков
"Благодаря на ПФК „Левски“ и на многото привърженици на отбора, които застанаха безрезервно зад мен и ми засвидетелстваха пълната си подкрепа! Благодаря също на Българския футболен съюз (БФС) и на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) за оказаното съдействие и подкрепа", написа Митков в социалните медии.