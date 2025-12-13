Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Звезда на Левски стана баща

Звезда на Левски стана баща

  • 13 дек 2025 | 19:10
  • 421
  • 0
Звезда на Левски стана баща

Aтакуващият футболист на Левски Евертон Бала получи най-големия си подарък. Неговата половинка Луанда го дари със син. Те дадоха името Луан на своя наследник.

"Голямото "синьо" семейство се сдоби с ново попълнение. Голмайсторът на "Левски" през есенния полусезон в Първа лига – Евертон Бала, стана баща.

Нежната половинка на бразилеца, Луанда, го дари със син – Луан. ПФК "Левски" приветства с добре дошъл в голямата левскарска общност Луан и пожелава на щастливите родители много любов, здраве и сбъднати мечти", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

В Левски 2007 умуват за старта, търсят съперници за контроли

В Левски 2007 умуват за старта, търсят съперници за контроли

  • 13 дек 2025 | 13:15
  • 861
  • 0
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 42954
  • 139
Три контроли за Ком

Три контроли за Ком

  • 13 дек 2025 | 13:03
  • 767
  • 1
Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

  • 13 дек 2025 | 12:38
  • 642
  • 0
Уточниха подготовката на ФК Димитровград

Уточниха подготовката на ФК Димитровград

  • 13 дек 2025 | 12:20
  • 830
  • 0
Насрочиха старта, ясни са и контролите на Секирово

Насрочиха старта, ясни са и контролите на Секирово

  • 13 дек 2025 | 11:52
  • 558
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

  • 13 дек 2025 | 19:23
  • 46622
  • 251
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 31138
  • 21
Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

  • 13 дек 2025 | 19:22
  • 2134
  • 5
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 13647
  • 12
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 42954
  • 139
Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

  • 13 дек 2025 | 18:54
  • 6489
  • 10