Звезда на Левски стана баща

Aтакуващият футболист на Левски Евертон Бала получи най-големия си подарък. Неговата половинка Луанда го дари със син. Те дадоха името Луан на своя наследник.

"Голямото "синьо" семейство се сдоби с ново попълнение. Голмайсторът на "Левски" през есенния полусезон в Първа лига – Евертон Бала, стана баща.



Нежната половинка на бразилеца, Луанда, го дари със син – Луан. ПФК "Левски" приветства с добре дошъл в голямата левскарска общност Луан и пожелава на щастливите родители много любов, здраве и сбъднати мечти", написаха от клуба.