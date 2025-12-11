Ради Кирилов: Чака ни добро бъдеще, но сега идва трудното

Крилото на Левски Радослав Кирилов даде добра оценка на "сините" за представянето им през есенния полусезон, но предупреди съотборниците си, че трудното тепърва предстои.
"Беше важно да завършим по най-добрия начин. Направихме го. От 10 юли досега играхме сериозно, нормално е да има грешки. Не победихме убедително, но важното е, че спечелихме.
Винаги е важно, когато един офанзивен футболист бележи и прави асистенции. Гледам да помагам на отбора и с много други компоненти - динамика. Представяме се добре.
Оптимист съм. Чака ни добро бъдеще.
Постигнахме го с много усилия и труд. Добър колектив сме. Всички гледаме в една посока. Не трябва да спираме, защото от тук нататък идва трудното. Като гледам съблекалнята, съм сигурен, че ще го направим", каза Кирилов след победата на Левски с 3:0 над Витоша (Бистрица) в 1/8-финален двубой от турнира за Купата.