Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Ради Кирилов: Чака ни добро бъдеще, но сега идва трудното

Ради Кирилов: Чака ни добро бъдеще, но сега идва трудното

  • 11 дек 2025 | 19:34
  • 461
  • 0
Ради Кирилов: Чака ни добро бъдеще, но сега идва трудното

Крилото на Левски Радослав Кирилов даде добра оценка на "сините" за представянето им през есенния полусезон, но предупреди съотборниците си, че трудното тепърва предстои.

"Беше важно да завършим по най-добрия начин. Направихме го. От 10 юли досега играхме сериозно, нормално е да има грешки. Не победихме убедително, но важното е, че спечелихме.

Винаги е важно, когато един офанзивен футболист бележи и прави асистенции. Гледам да помагам на отбора и с много други компоненти - динамика. Представяме се добре.

Оптимист съм. Чака ни добро бъдеще.

Постигнахме го с много усилия и труд. Добър колектив сме. Всички гледаме в една посока. Не трябва да спираме, защото от тук нататък идва трудното. Като гледам съблекалнята, съм сигурен, че ще го направим", каза Кирилов след победата на Левски с 3:0 над Витоша (Бистрица) в 1/8-финален двубой от турнира за Купата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 3063
  • 3
Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

  • 11 дек 2025 | 20:11
  • 12154
  • 56
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 45395
  • 131
Награда за най-добрия от Ботев (Пд) на Коледния базар на "канарчетата"

Награда за най-добрия от Ботев (Пд) на Коледния базар на "канарчетата"

  • 11 дек 2025 | 18:09
  • 424
  • 1
Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

  • 11 дек 2025 | 17:48
  • 665
  • 0
Локо II (Пловдив) търси съперници за контроли

Локо II (Пловдив) търси съперници за контроли

  • 11 дек 2025 | 17:41
  • 313
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

  • 11 дек 2025 | 20:11
  • 12154
  • 56
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 45395
  • 131
Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 3063
  • 3
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 5820
  • 12
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 17040
  • 19
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 15007
  • 35