11-те на Левски и Витоша

Отборите на Левски и Витоша (Бистрица) стартират осминафиналите на Sesame Купа на България. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е с начален час 17:30 и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

Домакините имаха шанса да изтеглят привидно най-лекия жребий за тази фаза, след като съперникът е единственият отбор, който не е част от efbet Лига в тази фаза. В предишния кръг "сините" нямаха проблеми с тима на Хебър и го победиха с 3:0 като гост. Гостите започната надпреварата още в междуобластните квалификации, където в зона Югозападна България отстраниха с дузпи Оборище след 0:0 в игровото време. В предварителния кръг Витоша се справи с втородивизионния Локомотив (Горна Оряховица) с 2:1. В първия кръг тимът от покрайнините на София хвърли най-голямата бомба до момента, като отстрани след дузпи Берое след 0:0 в редовното време и продълженията.

ЛЕВСКИ - ВИТОША

ЛЕВСКИ: 78. Луков, 71. Камдем, 6. Цунами, 31. Серафимов, 7. Лима, 18. Търдин, 22. Сула, 47. Бурас, 88. Петков, 99. Кирилов, 77. Рупанов

ВИТОША: 25. Петков, 17. Бакалов, 9. Зимбилев, 5. Чарлов, 41. Христов, 77. Вачев, 27. Паскалев, 88. Иванов, 6. Гьонов, 11. Янакиев, 19. Спасов