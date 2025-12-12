Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 934
  • 1

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре не намери място в окончателния тим на селекционера Том Сенфие за турнира за Купата на африканските нации, който започва в Мароко на 21 декември. Мали бе един от последните отбори, които разкриха окончателния си състав от 28 играчи. Белгийският треньор е избрал за нападатели Нене Доржелес от Фенербахме, Гаусу Диара от Фейенорд, Мамаду Камара от Лавал, Камори Думбия от Брест, Ел Билал Туре от Бешикташ, Мамаду Думбия от Уотфорд, Ласин Синайоко от Оксер и Гаусу Диаките от Лозана.

Мали е в Група "А" с отборите на домакина Мароко, Замбия и Коморските острови, като има сериозни шансове да продължи във фазата на преките елиминации. Така Мустафа Сангаре няма да има проблеми да започне подготовка с Левски за новата 2026 на 4 януари, което е добра новина за треньор на "сините" Хулио Веласкес. Таранът напоследък бе викат в африканския тим, благодарение на силните си изяви за българския отбор, с който в момента е убедителен лидер в класирането на Първа лига. Така Сангаре ще бъде на разположение за началото на подготовката.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

  • 12 дек 2025 | 07:10
  • 4887
  • 2
Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

  • 11 дек 2025 | 22:59
  • 19597
  • 19
Луческу хленчи в Разград: Лудогорец получи подаръци - от нас и от съдията

Луческу хленчи в Разград: Лудогорец получи подаръци - от нас и от съдията

  • 11 дек 2025 | 22:52
  • 6579
  • 8
Десподов: И двата отбора ще продължат напред

Десподов: И двата отбора ще продължат напред

  • 11 дек 2025 | 22:44
  • 2929
  • 0
Голмайсторът на Лига Европа след зрелищния хикс на Лудогорец: Много е неприятно

Голмайсторът на Лига Европа след зрелищния хикс на Лудогорец: Много е неприятно

  • 11 дек 2025 | 22:34
  • 3338
  • 0
Хьогмо: Отношението ни ме прави щастлив

Хьогмо: Отношението ни ме прави щастлив

  • 11 дек 2025 | 22:29
  • 8515
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 10224
  • 34
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 86224
  • 250
Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

  • 12 дек 2025 | 07:10
  • 4887
  • 2
Христо Янев търси първата си победа над Генчев

Христо Янев търси първата си победа над Генчев

  • 12 дек 2025 | 10:13
  • 1471
  • 0
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 85488
  • 170