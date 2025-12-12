Популярни
Трио изигрa последния си мач за Левски

  • 12 дек 2025 | 11:03
  • 2582
  • 0

Трима футболисти изиграха последния си мач за Левски. Това са Патрик Мислович, Карлос Охене и Фабио Лима. Очаква се "сините" да се разделят с въпросните играчи през зимата, след като те се оказаха ненужни и приносът им за тима на Хулио Веласкес през този сезон е нулев.

Словакът е пред завръщане в родината си, като към него интерес проявяват Спартак (Търнава) и Тренчин. Ганаецът пък е близо до преминаване в Локомотив (София), където да се събере отново със Станислав Генчев.

Бразилецът вчера изигра своя мач №50 за Левски във всички турнири, той е сред най-скъпоплатените на "Герена" и "сините" искат да се отърват от високото му възнаграждение. Договорите на тримата изтичат след края на сезона и столичани са оптимисти, че ще постигнат споразумение за разтрогване на контрактите.

