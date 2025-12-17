Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Ето за кого са гласували капитани като Меси, Модрич, Кейн и Ван Дайк за наградата на ФИФА

  • 17 дек 2025 | 12:10
  • 205
  • 0

От ФИФА обявиха пълния списък с капитаните, селекционерите и журналистите, които са гласували за наградата The Best, която беше връчена на френската звезда на Пари Сен Жермен Усман Дембеле.

И на върха пак е Усман Дембеле
Сред гласувалите за нападателя на европейския клубен шампион са изявени футболисти като Лионел Меси, Маркиньос, Хари Кейн и Джанлуиджи Донарума. Най-интересен вот сред капитаните на водещите национални отбори като че ли е дал Йошуа Кимих, който въобще не е поставил Дембеле в своя топ 3. Унай Симон също е пренебрегнал носителя на “Златната топка”. Любопитното е, че никой играч от Франция не е гласувал в анкетата, а също така Кристиано Роналдо е преотстъпил правото на вот на съотборника си в Португалия Бернардо Силва. Сред селекционерите, които са познали носителя на наградата на ФИФА, са Карло Анчелоти, Златко Далич, Дидие Дешан и Роналд Куман. Прави впечатление, че Дженаро Гатузо, Роберто Мартинес и Луис де ла Фуенте въобще не са поставили Дембеле сред изброените от тях имена.

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит
Футболисти:

Лионел Меси (Аржентина): 1. Усман Дембеле 2. Килиан Мбапе 3. Ламин Ямал

Маркиньос (Бразилия): 1. Усман Дембеле 2. Рафиня 3. Ашраф Хакими

Лука Модрич (Хърватия): 1. Витиня 2. Усман Дембеле 3. Ламин Ямал

Хари Кейн (Англия): 1. Усман Дембеле 2. Витиня 3. Мохамед Салах

Йошуа Кимих (Германия): 1. Витиня 2. Хари Кейн 3. Педри

Джанлуиджи Донарума (Италия): 1. Усман Дембеле 2. Ашраф Хакими 3. Ламин Ямал

Ашраф Хакими (Мароко): 1. Килиан Мбапе 2. Усман Дембеле 3. Рафиня

Вирджил ван Дайк (Нидерландия): 1. Мохамед Салах 2. Усман Дембеле 3. Нуно Мендеш

Бернардо Силва (Португалия): 1. Витиня 2. Нуно Мендеш 3. Усман Дембеле

Унай Симон (Испания): 1. Ламин Ямал 2. Педри 3. Нуно Мендеш

Селекционери:

Лионел Скалони (Аржентина): 1. Килиан Мбапе 2. Педри 3. Ламин Ямал

Карло Анчелоти (Бразилия): 1. Усман Дембеле 2. Рафиня 3. Килиан Мбапе

Златко Далич (Хърватия): 1. Усман Дембеле 2. Мохамед Салах 3. Педри

Томас Тухел (Англия): 1. Хари Кейн 2. Коул Палмър 3. Усман Дембеле

Дидие Дешан (Франция): 1. Усман Дембеле 2. Килиан Мбапе 3. Ашраф Хакими

Юлиан Нагелсман (Германия): 1. Витиня 2. Усман Дембеле 3. Хари Кейн

Дженаро Гатузо (Италия): 1. Килиан Мбапе 2. Витиня 3. Мохамед Салах

Уалид Реграги (Мароко): 1. Ашраф Хакими 2. Усман Дембеле 3. Ламин Ямал

Роналд Куман (Нидерландия): 1. Усман Дембеле 2. Витиня 3. Педри

Роберто Мартинес (Португалия): 1. Нуно Мендеш 2. Витиня 3. Ламин Ямал

Луис де ла Фуенте (Испания): 1. Педри 2. Ламин Ямал 3. Килиан Мбапе

