Ето за кого са гласували капитани като Меси, Модрич, Кейн и Ван Дайк за наградата на ФИФА

От ФИФА обявиха пълния списък с капитаните, селекционерите и журналистите, които са гласували за наградата The Best, която беше връчена на френската звезда на Пари Сен Жермен Усман Дембеле.
И на върха пак е Усман Дембеле
Сред гласувалите за нападателя на европейския клубен шампион са изявени футболисти като Лионел Меси, Маркиньос, Хари Кейн и Джанлуиджи Донарума. Най-интересен вот сред капитаните на водещите национални отбори като че ли е дал Йошуа Кимих, който въобще не е поставил Дембеле в своя топ 3. Унай Симон също е пренебрегнал носителя на “Златната топка”. Любопитното е, че никой играч от Франция не е гласувал в анкетата, а също така Кристиано Роналдо е преотстъпил правото на вот на съотборника си в Португалия Бернардо Силва. Сред селекционерите, които са познали носителя на наградата на ФИФА, са Карло Анчелоти, Златко Далич, Дидие Дешан и Роналд Куман. Прави впечатление, че Дженаро Гатузо, Роберто Мартинес и Луис де ла Фуенте въобще не са поставили Дембеле сред изброените от тях имена.
Футболисти:
Лионел Меси (Аржентина): 1. Усман Дембеле 2. Килиан Мбапе 3. Ламин Ямал
Маркиньос (Бразилия): 1. Усман Дембеле 2. Рафиня 3. Ашраф Хакими
Лука Модрич (Хърватия): 1. Витиня 2. Усман Дембеле 3. Ламин Ямал
Хари Кейн (Англия): 1. Усман Дембеле 2. Витиня 3. Мохамед Салах
Йошуа Кимих (Германия): 1. Витиня 2. Хари Кейн 3. Педри
Джанлуиджи Донарума (Италия): 1. Усман Дембеле 2. Ашраф Хакими 3. Ламин Ямал
Ашраф Хакими (Мароко): 1. Килиан Мбапе 2. Усман Дембеле 3. Рафиня
Вирджил ван Дайк (Нидерландия): 1. Мохамед Салах 2. Усман Дембеле 3. Нуно Мендеш
Бернардо Силва (Португалия): 1. Витиня 2. Нуно Мендеш 3. Усман Дембеле
Унай Симон (Испания): 1. Ламин Ямал 2. Педри 3. Нуно Мендеш
Селекционери:
Лионел Скалони (Аржентина): 1. Килиан Мбапе 2. Педри 3. Ламин Ямал
Карло Анчелоти (Бразилия): 1. Усман Дембеле 2. Рафиня 3. Килиан Мбапе
Златко Далич (Хърватия): 1. Усман Дембеле 2. Мохамед Салах 3. Педри
Томас Тухел (Англия): 1. Хари Кейн 2. Коул Палмър 3. Усман Дембеле
Дидие Дешан (Франция): 1. Усман Дембеле 2. Килиан Мбапе 3. Ашраф Хакими
Юлиан Нагелсман (Германия): 1. Витиня 2. Усман Дембеле 3. Хари Кейн
Дженаро Гатузо (Италия): 1. Килиан Мбапе 2. Витиня 3. Мохамед Салах
Уалид Реграги (Мароко): 1. Ашраф Хакими 2. Усман Дембеле 3. Ламин Ямал
Роналд Куман (Нидерландия): 1. Усман Дембеле 2. Витиня 3. Педри
Роберто Мартинес (Португалия): 1. Нуно Мендеш 2. Витиня 3. Ламин Ямал
Луис де ла Фуенте (Испания): 1. Педри 2. Ламин Ямал 3. Килиан Мбапе