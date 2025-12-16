Донарума бе избран за най-добрият вратар в света

Вратарят на Манчестър Сити и италианския национален отбор Джанлуиджи Донарума бе обявен за най-добър вратар в световния футбол за 2025 година от ФИФА. През изминалия сезон Донарума спечели требъл с бившия си отбор Пари Сен Жермен - Шампионска лига, титла и купа на Франция.

Номинирани за наградата бяха още Алисон (Ливърпул и Бразилия), Тибо Куртоа (Реал Мадрид и Белгия), Емилиано Мартинес (Астън Вила и Аржентина), Мануел Нойер (Байерн Мюнхен и Германия), Давид Рая (Арсенал и Испания), Ян Зомер (Интер Милано и Швейцария) и Войчех Шчесни (Барселона и Полша).

Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

“Изключително горд съм да бъда определен за най-добрият в света и то пред такива великолепни вратари, към които имат огромно уважение и възхищение. Беше невероятна година, която ще остане дълго в паметта ми. Прекрасно е да бъда признат за моята роля в успехите, постигнати в този период”, сподели Донарума.

За най-добра при вратарите при жените бе избрана Хана Хемптън. 25-годишната футболистка имаше огромен принос за това Англия да стане европейски шампион, след като британките на два пъти спечелиха след изпълнение на дузпи - на четвъртфиналите срещу Швеция и на финала срещу Испания. С отбора на Челси тя постигна требъл, след като “сините” триумфираха в първенството, ФА Къп и Купата на лигата.

Церемонията по връчването на наградите FIFA The Best ще се проведе тази вечер, 16 декември, в Доха, Катар.