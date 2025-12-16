Популярни
  3. Петима играчи на европейския шампион в отбора на годината

  • 16 дек 2025 | 20:06
  • 266
  • 0
В отбора на годината на ФИФА намериха място петима играчи на Пари Сен Жермен и един бивш футболист на клуба в лицето на Джанлуиджи Донарума, който премина в Манчестър Сити. Уилян Пачо, Нуно Мендеш, Ашраф Хакими, Витиня и Усман Дембеле са другите играчи в единайсеторката на годината.

Единственият защитник, който не играч на парижани, е Вирджил Ван Дайк, който стана шампион на Англия с Ливърпул миналия сезон. Тимът се допълва от Коул Палмър, Джуд Белингам Педри и Ламин Ямал.

Единайсеторката на 2025 г. на ФИФА е: Джанлуиджи Донарума, Ашраф Хакими, Уилян Пачо, Вирджил Ван Дайк, Нуно Мендеш, Коул Палмър, Джуд Белингам, Витиня, Педри, Ламин Ямал, Усман Дембеле.

Снимки: Imago

