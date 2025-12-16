Популярни
  Пари Сен Жермен
  2. Пари Сен Жермен
  И на върха пак е Усман Дембеле

И на върха пак е Усман Дембеле

  16 дек 2025 | 19:53
  • 4106
  • 5
И на върха пак е Усман Дембеле

Усман Дембеле беше определен за №1 и в наградите на FIFA The Best за 2025 година. Така французинът дублира своята “Златна топка”, която получи по-рано тази есен.

Нападателят на Пари Сен Жермен изуми света с 35 гола и 16 асистенции в 53 двубоя във всички турнири, помагайки на тима си да запише требъл. Освен това бившият футболист на Барселона попада и в идеалния отбор на годината.

Останалите номинирани за играч на ФИФА бяха Коул Палмър (Челси), Педри (Барселона), Витиня (ПСЖ), Ламин Ямал (Барселона), Хари Кейн (Байерн Мюнхен), Нуно Мендеш (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ), Мохамед Салах (Ливърпул), Килиан Мбапе (Реал Мадрид) и Рафиня (Барселона).

В гласуването участваха четири групи хора - всяка допринасяща с по 25% за вота. Това бяха селекционери на национални отбори, капитани на национални отбори, журналисти и фенове, които можеха да гласуват на сайта на ФИФА. Всеки имаше право да посочи трима, като първият взима 5 точки, вторият взима 3 точки, а третият - 1 точка.

Под внимание се взимат постиженията в периода 11 август 2024 - 2 август 2025 г.

Като носител на наградата Дембеле наследява Винисиус Жуниор. Зад бразилеца през 2024 г. финишираха Родри и Джуд Белингам.

