Луис Енрике с още едно признание за феноменалния сезон на ПСЖ

След като спечели приза за треньор на годината на церемонията на “Златната топка”, Луис Енрике грабна този и на наградите FIFA The Best. Наставникът на Пари Сен Жермен събра най-много точки, след като записа требъл начeло на френския гранд - Шампионска лига, титла в Лига 1 и купа на Франция.

Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Останалите номинирани бяха Арне Слот (Ливърпул), Микел Артета (Арсенал), Роберто Мартинес (Португалия), Ханзи Флик (Барселона), Хавиер Агире (Мексико) и Енцо Мареска (Челси).

Под внимание се взимат постиженията в периода 11 август 2024 до 2 август 2025 г. Самият Енрике не присъстваше на церемонията, като призът беше взет от един от асистентите им.

В гласуването участваха четири групи хора - всяка допринасяваща с по 25% за вота. Това бяха селекционери на национални отбори, капитани на национални отбори, журналисти и фенове, които можеха да гласуват на сайта на ФИФА. Всеки имаше право да посочи трима, като първият взима 5 точки, вторият взима 3 точки, а третият - 1 точка.

През миналата година №1 сред треньорите на FIFA The Best беше Карло Анчелоти, следван от Чаби Алонсо и Джосеп Гуардиола.

