  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 6265
  • 3

Лудогорец реализира първия си зимен трансфер, като привлече левия бек Винисиус Ногейра. Бразилецът ще подсили шампионите за пролетния полусезон.

Ръководствата на Лудогорец и шведския Халмщад, който е собственик на правата на футболиста, финализираха трансфера днес. Винисиус Ногейра премина успешно задължителните медицински прегледи и фитнес тестове, след което подписа договор с "орлите". Очаква се още тази вечер той да се присъедини към отбора на подготвителния лагер в Белек.

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година
Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

През последния сезон левият защитник игра в елита на Норвегия с екипа на Волеренга, където записа 27 мача и реализира 2 гола. В кариерата си до момента Ногейра е защитавал още цветовете на шведските Халмщад и Варберг.

В юношеските си години Винисиус Ногейра е преминал през школите на бразилските грандове Палмейрас и Атлетико Минейро, както и на Понте Прета.

"ПФК Лудогорец приветства Винисиус Ногейра с „добре дошъл” и му пожелава успехи със зелената фланелка", написаха разградчани.

