Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец реализира първия си зимен трансфер, като привлече левия бек Винисиус Ногейра. Бразилецът ще подсили шампионите за пролетния полусезон.
Ръководствата на Лудогорец и шведския Халмщад, който е собственик на правата на футболиста, финализираха трансфера днес. Винисиус Ногейра премина успешно задължителните медицински прегледи и фитнес тестове, след което подписа договор с "орлите". Очаква се още тази вечер той да се присъедини към отбора на подготвителния лагер в Белек.
През последния сезон левият защитник игра в елита на Норвегия с екипа на Волеренга, където записа 27 мача и реализира 2 гола. В кариерата си до момента Ногейра е защитавал още цветовете на шведските Халмщад и Варберг.
В юношеските си години Винисиус Ногейра е преминал през школите на бразилските грандове Палмейрас и Атлетико Минейро, както и на Понте Прета.
"ПФК Лудогорец приветства Винисиус Ногейра с „добре дошъл” и му пожелава успехи със зелената фланелка", написаха разградчани.