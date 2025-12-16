Мбапе спечели делото срещу ПСЖ

Френски съд нареди на Пари Сен Жермен да изплати 60 милиона на Килиан Мбапе. Сумата е за неизплатени заплати и бонуси. Клубът може да обжалва и се очаква да го направи.

Капитанът на френския национален отбор си тръгна от “Парк де Пренс” като свободен агент през юни 2024 г. Той се скара с клуба, след като отказа да поднови договора си. Искът на Мбапе бе за 263 милиона евро, но допълнителните му претенции бяха отхвърлени. В отговор ПСЖ заведе дело срещу 26-годишния футболист за сумата от 240 милиона евро. Клубът търси компенсация за проваления трансфер на играча в Ал-Хилал през 2023 г.

“Доволни сме от решението. Това се очаква, когато има неизплатени заплати”, коментира адвокатът на Мбапе Фредерик Касеро.