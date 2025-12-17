Дембеле след наградата: Упоритата работа се отплаща

Най-добрият футболист на ФИФА Усман Дембеле се наслаждава на "фантастична година" заедно със своите съотборници в Пари Сен Жермен. Нападателят на европейския клубен шампион получи наградата си по време на церемония в Доха (Катар), като това е втори голям индивидуален приз за него след "Златната топка".
И на върха пак е Усман Дембеле
"Искам да благодаря на всички мои съотборници. Упоритата работа се отплаща.
Това беше фантастична година за мен, както индивидуално, така и на отборно ниво. Надявам се да се върна тук отново догодина", заяви Дембеле по време на награждаването.
Пари Сен Жермен обра наградите на ФИФА
Пари Сен Жермен триумфира за първи път в Шампионската лига. Воденият от Луис Енрике отбор спечели и титлата и купата на Франция, постигайки требъл.