  Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Дембеле след наградата: Упоритата работа се отплаща

Дембеле след наградата: Упоритата работа се отплаща

  • 17 дек 2025 | 04:59
  • 612
  • 0
Дембеле след наградата: Упоритата работа се отплаща

Най-добрият футболист на ФИФА Усман Дембеле се наслаждава на "фантастична година" заедно със своите съотборници в Пари Сен Жермен. Нападателят на европейския клубен шампион получи наградата си по време на церемония в Доха (Катар), като това е втори голям индивидуален приз за него след "Златната топка".

И на върха пак е Усман Дембеле
И на върха пак е Усман Дембеле

"Искам да благодаря на всички мои съотборници. Упоритата работа се отплаща.

Това беше фантастична година за мен, както индивидуално, така и на отборно ниво. Надявам се да се върна тук отново догодина", заяви Дембеле по време на награждаването.

Пари Сен Жермен обра наградите на ФИФА
Пари Сен Жермен обра наградите на ФИФА

Пари Сен Жермен триумфира за първи път в Шампионската лига. Воденият от Луис Енрике отбор спечели и титлата и купата на Франция, постигайки требъл.

Донарума бе избран за най-добрият вратар в света
Донарума бе избран за най-добрият вратар в света
Барселона се интересува от бренител на Астън Вила

Барселона се интересува от бренител на Астън Вила

  • 17 дек 2025 | 01:41
  • 895
  • 0
Нико Уилямс с турбо придобивка в Марбея

Нико Уилямс с турбо придобивка в Марбея

  • 17 дек 2025 | 01:26
  • 1198
  • 1
Купата на Краля се завърна с пет нови мача и една сензация

Купата на Краля се завърна с пет нови мача и една сензация

  • 17 дек 2025 | 00:46
  • 1344
  • 0
Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

  • 17 дек 2025 | 00:18
  • 15257
  • 56
Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 23:56
  • 7829
  • 12
Съдийската комисия: няма грешка на реферите при ситуацията с Винисиус срещу Алавес

Съдийската комисия: няма грешка на реферите при ситуацията с Винисиус срещу Алавес

  • 16 дек 2025 | 22:04
  • 2687
  • 17
Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

  • 17 дек 2025 | 00:18
  • 15257
  • 56
Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 9279
  • 9
Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 23:56
  • 7829
  • 12
Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 23154
  • 63
И на върха пак е Усман Дембеле

И на върха пак е Усман Дембеле

  • 16 дек 2025 | 19:53
  • 14237
  • 24
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 18815
  • 15