Дембеле след наградата: Упоритата работа се отплаща

Най-добрият футболист на ФИФА Усман Дембеле се наслаждава на "фантастична година" заедно със своите съотборници в Пари Сен Жермен. Нападателят на европейския клубен шампион получи наградата си по време на церемония в Доха (Катар), като това е втори голям индивидуален приз за него след "Златната топка".

"Искам да благодаря на всички мои съотборници. Упоритата работа се отплаща.

Това беше фантастична година за мен, както индивидуално, така и на отборно ниво. Надявам се да се върна тук отново догодина", заяви Дембеле по време на награждаването.

Пари Сен Жермен триумфира за първи път в Шампионската лига. Воденият от Луис Енрике отбор спечели и титлата и купата на Франция, постигайки требъл.

