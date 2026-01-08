ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 подготвя любопитен трансфер. “Червените” са се прицелили в централния нападател на Орлеан Фахд Ел Кхумисти.

За трансфера загатна основният спонсор на клуба Цветомир Найденов с пост във “Фейсбук.

Ел Кхумисти е истинска голова машина, откакто се завърна в тима. В 39 срещи той е отбелязал цели 25 попадения. Тридесет и две годишният таран е играл в по-скромни отбори, като е минал и през дубъла на ПСЖ. Там също е показал добра успеваемост - 12 гола в 19 мача.

В момента ЦСКА 1948 разполага на поста с Мамаду Диало, който е лидер при стрелците в efbet Лига, и Атанас Илиев.

Също така клубът иска да привлече и бившата си звезда Педриньо, който със сигурност ще се раздели със сегашния си клубб Коняаспор.