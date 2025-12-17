ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

Европейският шампион Пари Сен Жермен и южноамериканският първенец Фламенго днес излизат един срещу друг в Катар, за да спорят за Междуконтиненталната купа, като финалът помежду им е с начален час 19:00 българско време.

Като носител на трофея в Шампионската лига, ПСЖ си заслужи по право участие във финалния сблъсък за трофея. В момента френският първенец се намира на второто място в Лига 1 със своите 11 победи, 3 равенства и 2 загуби, а в ШЛ заема третата позиция след 4 успеха, 1 реми и 1 поражение. От друга страна, последният месец беше изключително успешен за Фламенго, който първо триумфира с Копа Либертадорес, а няколко дни по-късно и с титлата в бразилското първенство. За Междуконтиненталната купа пък тимът отстрани последователно мексиканския Крус Асул с 2:1 и египетския Пирамидс с 2:0.

Фламенго вече е печелил Междуконтиненталната купа през далечната 1981 година, когато триумфира с 3:0 над Ливърпул, докато за ПСЖ това е дебютно участие в подобен сблъсък. Също така това се явява първи официален двубой в историята между тези два отбора.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages