  3. Арда ще търси нов нападател през зимата

  • 14 дек 2025 | 10:12
  • 412
  • 1
Сериозна сбирка предстои в Арда, твърди "Мач Телеграф". В близките дни шефовете и Александър Тунчев трябва да решат дали ще има играчи, с които ще се търси раздяла и на какви постове той иска "сините" от Кърджали да се подсилят на всяка цена. Смята се, че цел номер 1 е търсенето на още един централен нападател, защото Георги Николов е аут поне за още 6 месеца.

Предстои и подновяване на договорите на част от играчите. Най-сериозно е положението в защита, където 7 играчи са обвързани с клуба само до лятото. Със сигурност на повечето от тях вече е предложено да останат поне за още един сезон на "Арена Арда".

