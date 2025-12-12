Шиняшики за шедьовъра си: Случва се да вкараш такива попадения

Популярни
  • 12 дек 2025 | 20:34
  • 581
  • 1
Андре Шиняшики, който вкара първото от трите попадения за Арда срещу Черно море в 1/8-финалния мач за купата на България помежду им, че гръмкият успех с 3:0 във Варна е напълно заслужен.

"Много труден двубой. Черно море е добър отбор. Изиграхме силен мач и заслужихме победата. Понякога, когато си в наказателното поле, трябва да шутираш, случва се да вкараш такива попадения", заяви бразилецът.

"Стартирахме трудно, защото имахме ангажименти в Европа. Намерихме правилните решения в края, започнахме да се представяме по-добре и се надяваме през пролетта да продължи. Всичко е възможно да се случи, но съм щастлив в Арда, ще видим какво ще стане", добави Шиняшики.

