Ивелин Попов може да продължи с футбола

Ивелин Попов наскоро обяви, че това най-вероятно ще е последният му сезон като играч, след което планира да сложи край на кариерата си. Нападателят на Арда обаче може да отложи решението си с няколко месеца, ако отборът се класира за европейските турнири, съобщава "Тема спорт".

Ръководството на клуба е поставило цел пред отбора и треньорския щаб - участие в Лига на конференциите или Лига Европа, като първата възможност е през купата, а втората - през шампионата. През миналия сезон Арда стигна до Лига на конференциите, след като спечели баража с ЦСКА.

В петък "сините" гостуват на Черно море в осминафинал за Купата на България, но Попов може да пропусне двубоя, след като получи контузия при победата над Локомотив (Пловдив) с 2:0 и бе принудително заменен. Днес ще стане ясно какво е състоянието му и дали ще може да вземе участие в срещата на "Тича".