Тунчев: Донякъде успяхме да върнем този облик, който показахме в края на миналия сезон

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след победата на своя тим над Локомотив (Пловдив). Тимът от Кърджали се наложи с 2:0.

“Важни три точки за нас. Знаехме, че ще бъде трудно. Теренът затрудни и двата отбора. Ние бяхме малко по-съобразителни и успяхме да вкараме два гола.

С футболистите, които разполагам, е едно предимство за всеки един отбор. Крачунов дава голяма сигурност на втория етаж. Очаквахме Локомотив да започне да центрира всяка една топка. Някои малки контузии ни сполетяват.

Донякъде успяхме да върнем този облик, който показахме в края на миналия сезон, но ни трябва още време. Днес водещо беше характерът. Футболът малко или много отстъпваше. Радвам се, че за втори мач, в който играем, момчетата проявяват характер.

През този сезон в гостуванията успяваме да печелим точки. Очаква ни труден мач. Черно море е солиден отбор, през годините го е доказал. Ще си починем и другата седмица ще мислим за този последен мач”, заяви Тунчев.