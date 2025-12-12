11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Черно море и Арда, които се изправят един срещу друг в двубой от 1/8-финалите на Sesame Купа на България. Двубоят на “Тича” стартира в 17:30 часа.

Старши треньорът на домакините Илиан Илиев не прави никакви промени и излиза със същия състав, с който победи ЦСКА миналата седмица.



Александър Тунчев от своя страна сменя двама футболисти в стартовата си единайсеторка в сравнение с успеха над Локомотив (Пловдив) преди няколко дни. Ивелин Попов и Бирсент Карагарен остават на резервната скамейка, а на тяхно място ще играят Андре Шиняшики и Антонио Вутов.

ЧЕРНО МОРЕ - АРДА

Стартови състави:

Черно море: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 26. Жоао Бандаро, 29. Берк Бейхан, 71. Васил Панайотов, 10. Асен Чандъров, 99. Уеслен Жуниор, 19. Георги Лазаров, 39. Николай Златев;

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 10. Светослав Ковачев, 11. Андре Шиняшики, 17. Патрик Лиан, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа.