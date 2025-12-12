Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

  • 12 дек 2025 | 07:10
  • 1289
  • 0

Черно море и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 1/8-финалите на Sesame Купа на България. Мачът на “Тича” стартира в 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Георги Давидов.

На пръв поглед в днешния двубой няма изявен фаворит и срещата може да тръгне и в двете посоки. Все пак може би домакините имат една идея по-големи шансове заради домакинския фактор и представянето си от началото на сезона до сега.

В предишния кръг за Купата “моряците” отстраниха Миньор (Перник) с 3:0 като гост. Ако погледнем класирането в efbet Лига, варненци са четвърти и записаха победи в последните си два мача. Черно море победи последователно Берое и ЦСКА и завърши сезона в родния елит с позитивни резултати.

"Моряците" се подготвят с настроение за последния си мач
"Моряците" се подготвят с настроение за последния си мач

Аут за днешната среща за морския тим са Селсо Сидни, Дани Мартин и Димитър Тонев. И тримата продължават да се възстановяват от контузии и едва ли ще вземат участие в днешния мач.

Арда от своя страна отстрани един от лидерите във Втора лига миналия кръг за Купата. Тимът от Кърджали победи с 2:1 Фратрия и продължи напред. Иначе момчетата на Александър Тунчев започнаха доста колебливо сезона, но в последните си пет мача те нямат загуба в efbet Лига. За последно Арда отстъпи на Левски в началото на ноември.

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Миналия кръг “небесносините” победиха Локомотив (Пловдив), така че и те влизат с настроение в днешния мач. Иначе за последно Арда и Черно море играха през септември в началото на сезона. Тогава “моряците” победиха с 1:0.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

  • 11 дек 2025 | 22:59
  • 13674
  • 14
Луческу хленчи в Разград: Лудогорец получи подаръци - от нас и от съдията

Луческу хленчи в Разград: Лудогорец получи подаръци - от нас и от съдията

  • 11 дек 2025 | 22:52
  • 4920
  • 7
Десподов: И двата отбора ще продължат напред

Десподов: И двата отбора ще продължат напред

  • 11 дек 2025 | 22:44
  • 2094
  • 0
Голмайсторът на Лига Европа след зрелищния хикс на Лудогорец: Много е неприятно

Голмайсторът на Лига Европа след зрелищния хикс на Лудогорец: Много е неприятно

  • 11 дек 2025 | 22:34
  • 2267
  • 0
Хьогмо: Отношението ни ме прави щастлив

Хьогмо: Отношението ни ме прави щастлив

  • 11 дек 2025 | 22:29
  • 6304
  • 10
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 75136
  • 229
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 75136
  • 229
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 80496
  • 164
Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

  • 11 дек 2025 | 22:59
  • 13674
  • 14
Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 16006
  • 11
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 18157
  • 31