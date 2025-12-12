Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Черно море и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 1/8-финалите на Sesame Купа на България. Мачът на “Тича” стартира в 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Георги Давидов.

На пръв поглед в днешния двубой няма изявен фаворит и срещата може да тръгне и в двете посоки. Все пак може би домакините имат една идея по-големи шансове заради домакинския фактор и представянето си от началото на сезона до сега.

В предишния кръг за Купата “моряците” отстраниха Миньор (Перник) с 3:0 като гост. Ако погледнем класирането в efbet Лига, варненци са четвърти и записаха победи в последните си два мача. Черно море победи последователно Берое и ЦСКА и завърши сезона в родния елит с позитивни резултати.

"Моряците" се подготвят с настроение за последния си мач

Аут за днешната среща за морския тим са Селсо Сидни, Дани Мартин и Димитър Тонев. И тримата продължават да се възстановяват от контузии и едва ли ще вземат участие в днешния мач.

Арда от своя страна отстрани един от лидерите във Втора лига миналия кръг за Купата. Тимът от Кърджали победи с 2:1 Фратрия и продължи напред. Иначе момчетата на Александър Тунчев започнаха доста колебливо сезона, но в последните си пет мача те нямат загуба в efbet Лига. За последно Арда отстъпи на Левски в началото на ноември.

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Миналия кръг “небесносините” победиха Локомотив (Пловдив), така че и те влизат с настроение в днешния мач. Иначе за последно Арда и Черно море играха през септември в началото на сезона. Тогава “моряците” победиха с 1:0.