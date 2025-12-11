"Моряците" се подготвят с настроение за последния си мач

Отборът на Черно море излиза в последния си мач за полусезона срещу намиращия се в отлична форма тим на Арда (Кърджали) в осминафинал за Sesame Купа на България. Амбициите на "моряците" за добро представяне както в първенството, така и в турнира за купата, остават напълно реални. През седмицата варненският тим тренира в много добро настроение след впечатляващия успех над ЦСКА на клубната база на стадион "Младост".

Срещата отново ще бъде пропусната от Селсо Сидни, Дани Мартин и Димитър Тонев, които продължават да се възстановяват от контузии. При последната победа треньорът Илиан Илиев промени игровата схема от 4-3-3 към 3-5-2, което се оказа печелившият ход. През този сезон "моряците" се подсилиха с множество нови попълнения, които увеличиха конкуренцията в състава, а играчи като Жоао Педро, Жоао Бандаро, Фелипе Кардосо, Давид Телеш и Густаво Франса дават много повече варианти за ротации.

В последния мач за годината се очаква агитката на домакините да изпрати подобаващо своите любимци. Срещата от осминафиналите за купата между Черно море и Арда е в петък от 17:30 часа на стадион "Тича".



Пламен Трендафилов