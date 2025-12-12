Популярни
Арда се цели в нов нападател

  12 дек 2025 | 09:31
  • 827
  • 0
Арда се цели в нов нападател

Арда ще се опита да засили атакуващата мощ на отбора по време на зимната пауза. В плановете на клуба е привличането на нападател от Мали, съобщава Мач Телеграф. Целта е да се намери заместник на Георги Николов, който все още лекува травма. Той ще се върне за зимната подготовка, но в Кърджали се опасяват, че няма да успее да влезе във форма за двубоите от пролетта. Другото име, към което в Арда имат интерес, е това на Димитър Евтимов от Ботев Враца.

Като цяло шефовете на Арда ще имат тежка програма преди началото на подготовката, тъй като ще трябва да водят преговори с футболисти от основния състав, чиито договори изтичат. Сред тях са водещи имена като Анатоли Господинов, Джалал Хюсеинов, Ебоа Ебоа, Виячки, Крачунов, Каскардо, Димитър Велковски, Ивелин Попов и Иван Тилев.

