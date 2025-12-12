Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Тунчев: Страхотна година! Влязохме в историята

Тунчев: Страхотна година! Влязохме в историята

  • 12 дек 2025 | 19:39
  • 472
  • 0

Наставникът на Арда Александър Тунчев обяви след победата с 3:0 над Черно море в 1/8-финален двубой от турнира за Купата на България, че клубът изпраща страхотна година.

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол
Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

"Успяхме първите 15 минути да устоим на натиска на Черно море. Не допуснахме сериозни положения. С едно от малкото ни влизания през първото полувреме вкарахме хубав гол. През второто полувреме нещата ни се развиха добре - вкарахме втори и терти гол, след което чакахме мача да свърши. Направихме добър завършек на годианта, с поебди срещу водещите отбори.

За забележките към футболистите? Беше прекалено рано за бавене. Ако остават една-две минути всеки отбор иска да спечели, но трябва да се играе феърплей до края", коментира Тунчев, след което продължи:

"Не мога да ви кажа в момента за изходящи и входящи трансфери. Ще говорим с ръководството. Със сигурност ще ни трябва нападател след контузията на Георги Николов.

Изпращаме страхотна година. Влязохме в историята с отбора на Арда. Играхме плейофи в ЛК, бяхме равностойни на редовни участници в Европа. Есента имахме колебания, може би и не успяхме да мотивираме футболистите, а те си помислиха, че с лекота ще преминават срещу българските отбори.

Радвам се, че нещата се оправиха", добави още щастливият наставник на Арда.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илиев: Варна е хубав град, има море, пясък, хубаво време и някои футболисти не искат да си ходят

Илиев: Варна е хубав град, има море, пясък, хубаво време и някои футболисти не искат да си ходят

  • 12 дек 2025 | 19:48
  • 1685
  • 1
Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

  • 12 дек 2025 | 19:22
  • 18634
  • 56
Лудогорец с подаръци за над 120 аматьорски клуба в България

Лудогорец с подаръци за над 120 аматьорски клуба в България

  • 12 дек 2025 | 18:45
  • 2739
  • 6
Вихрен се раздели с осем играчи

Вихрен се раздели с осем играчи

  • 12 дек 2025 | 17:30
  • 1508
  • 0
Двама от ЦСКА тренират на индивидуален режим преди мача с Локомотив (Сф)

Двама от ЦСКА тренират на индивидуален режим преди мача с Локомотив (Сф)

  • 12 дек 2025 | 17:03
  • 3568
  • 0
Славия без Илиян Стефанов срещу ЦСКА 1948

Славия без Илиян Стефанов срещу ЦСКА 1948

  • 12 дек 2025 | 16:59
  • 984
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

  • 12 дек 2025 | 19:22
  • 18634
  • 56
Разговорът между Слот и Салах даде резултат

Разговорът между Слот и Салах даде резултат

  • 12 дек 2025 | 20:01
  • 3241
  • 3
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 24688
  • 65
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 36763
  • 75
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 14277
  • 16
Илиев: Варна е хубав град, има море, пясък, хубаво време и някои футболисти не искат да си ходят

Илиев: Варна е хубав град, има море, пясък, хубаво време и някои футболисти не искат да си ходят

  • 12 дек 2025 | 19:48
  • 1685
  • 1