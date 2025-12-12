Тунчев: Страхотна година! Влязохме в историята

Наставникът на Арда Александър Тунчев обяви след победата с 3:0 над Черно море в 1/8-финален двубой от турнира за Купата на България, че клубът изпраща страхотна година.

"Успяхме първите 15 минути да устоим на натиска на Черно море. Не допуснахме сериозни положения. С едно от малкото ни влизания през първото полувреме вкарахме хубав гол. През второто полувреме нещата ни се развиха добре - вкарахме втори и терти гол, след което чакахме мача да свърши. Направихме добър завършек на годианта, с поебди срещу водещите отбори.

За забележките към футболистите? Беше прекалено рано за бавене. Ако остават една-две минути всеки отбор иска да спечели, но трябва да се играе феърплей до края", коментира Тунчев, след което продължи:

"Не мога да ви кажа в момента за изходящи и входящи трансфери. Ще говорим с ръководството. Със сигурност ще ни трябва нападател след контузията на Георги Николов.

Изпращаме страхотна година. Влязохме в историята с отбора на Арда. Играхме плейофи в ЛК, бяхме равностойни на редовни участници в Европа. Есента имахме колебания, може би и не успяхме да мотивираме футболистите, а те си помислиха, че с лекота ще преминават срещу българските отбори.

Радвам се, че нещата се оправиха", добави още щастливият наставник на Арда.