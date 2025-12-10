Разкъсваният от проблеми Реал вдигна Мбапе за мача срещу Ман Сити, но загуби още един футболист

Реал Мадрид обяви официално групата си за дербито срещу Манчестър Сити довечера в Шампионската лига.
Една от малкото добри новини напоследък за наставника Чаби Алонсо е, че голмайсторът на "лос бланкос" Килиан Мбапе е включен в списъка. Както е известно, френската звезда изпитваше дискомфорт в коляното, но в крайна сметка ще бъде в групата. Въпросът сега е дали той ще започне като титуляр, или треньорът Чаби Алонсо ще го предпази, оставяйки го на резервната скамейка.
За сметка на това Едуардо Камавинга е поредният футболист на Реал, който няма да вземе участие в двубоя. За проблемите на французина се знаеше още вчера и в крайна сметка той не е възстановен за сблъсъка с "гражданите". Сред останалите контузени са още Едер Милитао, Трент Александър-Арнолд, Даниел Карвахал, Дийн Хаусен, Дейвид Алаба и Ферлан Менди - всичките бранители.
Заради многото проблеми в групата за мача срещу Ман Сити са включени и тримата юноши Виктор Валдепеняс, Жоан Мартинес и Хорхе Сестеро, като първите двама са защитници, а последният е халф.
Групата на Реал Мадрид:
Вратари: Куртоа, Лунин и Фран Гонсалес;
Защитници: Рюдигер, Асенсио, Карерас, Фран Гарсия, Жоан Мартинес и Валдепеняс;
Полузащитници: Белингам, Валверде, Чуамени, Арда Гюлер, Себайос и Сестеро;
Нападатели: Мбапе, Винисиус, Ендрик, Родриго, Гонсало Гарсия, Браим Диас и Мастантуоно.
Снимки: Imago