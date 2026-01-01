Популярни
  3. Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 17110
  • 29

От Челси официално обявиха уволнението на своя мениджър Енцо Мареска още в първия ден на 2026 година. Както е известно, причината за раздялата между двете страни е нарасналото напрежение между двете страни след незадоволителни резултати на лондончани, които спечелиха само два от последните си девет мача във всички турнири.

Челси и старши треньора Енцо Мареска се разделиха. По време на своя период в клуба Енцо изведе тима до триумфи в Лигата на конференциите и Световното клубно първенство. Тези постижения ще останат важна част от най-скорошната история на клуба и му благодарим за неговия принос към клуба. Предвид ключовите цели, за които все още играем в четири турнира, включително класиране за Шампионската лига, Енцо и клубът вярват, че тази промяна дава на отбора най-добър шанс да се върне на правия път. Желаем добро бъдеще на Енцо“, се казва в клубното изявление.

45-годишният Мареска прекара само сезон и половина начело на Челси, въпреки че договорът му беше до лятото на 2029-а. За сметка на това, той успя да донесе два международни трофея в клубната витрина в края на миналата кампания – първо този от Лигата на конференциите, а след това и този от обновеното Световно клубно първенство. Италианският специалист води „сините“ в общо 92 мача, в които отборът записа 55 победи, 16 равенства и 21 загуби. Челси беше едва третият отбор на бившия асистент на Джосеп Гуардиола като наставник след Парма и Лестър, като той също така е бил помощник в Асколи, Севиля и Уест Хам.

От друга страна, според Фабрицио Романо световният клубен шампион няма да се забави в назначаването на нов мениджър, като това би трябвало да стане още през следващите дни. Клубът вече търси наследника на Мареска, като сред вариантите е треньорът на Страсбург Лиам Росиниър, тъй като френският отбор има едни и същи собственици с Челси. В момента лондончани са пети в класирането на Премиър лийг с осем победи, шест равенства и пет загуби, като имат 30 точки - с 15 по-малко от лидера Арсенал и само с 5 повече от 14-тия Брайтън. Два кръга преди края на груповата фаза в Шампионската лига тимът е чак на 13-ата позиция със своите 10 пункта след три успеха, едно реми и две поражения.

Снимки: Gettyimages

