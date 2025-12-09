Матеу Лаос посочи грешки на арбитъра от Реал Мадрид - Селта

Популярни
  • 9 дек 2025 | 17:40
  • 660
  • 0
Популярният в близкото минало испански рефер Антонио Матеу Лаос, който сега работи като анализатор за „El Día Después de Movistar Plus+“, отправи сериозни критики към представянето на съдията Алехандро Кинтеро Гонсалес по време на загубата на Реал Мадрид с 0:2 от Селта.

„Истината е, че арбитърът Кинтеро Гонсалес беше прекалено активен“, коментира Лаос, който прекрати кариерата си на 46-годишна възраст по решение на Техническата комисия на съдиите.

Според 48-годишния бивш арбитър на рефера му е липсвал необходимия емоционален баланс, защото е бил изключително прибързан в решенията си.

Антонио Матеу Лаос даде за пример няколко спорни отсъждания на Кинтеро Гонсалес, сред които изгонването на Фран Гарсия, с което беше прекъсната обещаваща атака на Селта.

Той беше особено критичен и към решението на съдията да нареди повторно изпълнение на удар от собственото поле от страна на Орелиан Чуамени в добавеното време. Това предизвика гневна реакция от играчите на Реал Мадрид, която доведе до изгонването на Алваро Карерас и последвалите викове на Родриго с коментираната фраза: „Трябва да уважаваш, виж къде се намираш“.

„Не си усложнявай живота... В съдийството трудните решения идват от само себе си. Остави ги да изпълнят. Не извличаш никаква полза от това. Това се нарича да четеш играта, а за това е нужен опит“, подчерта Лаос.

В заключение Матеу Лаос изрази увереност, че Кинтеро Гонсалес ще научи много от тази ситуация и припомни основен принцип в съдийството: „Най-доброто, което един рефер може да направи, е да предотвратява, а не да действа постфактум, защото тогава вече е късно“.

