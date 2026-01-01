Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

Главният редактор на Sportal.bg Владимир Стоянов, Ясен Тошев и Филип Друмчев обсъдиха отиващата си 2025 година за националния отбор по футбол на България. Тримата споделиха мнението си най-важните теми около селекцията на Александър Димитров.

40

В анализа стана дума за периода на Илиан Илиев начело на "лъвовете", за слабите резултати през годината, за перспективите през 2026 година, за скандала около отказването на Светослав Вуцов от националния тим и реакцията на Българския футболен съюз, за нуждата от колектив и звезди, които да играят поне в клубове от средноевропейско ниво.