ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 може да си върне крилото Педриньо, разбра Sportal.bg. Бразилецът записа силни мачове за "червените" през 2023 и 2024 г., което доведе до трансфера му в Коняспор.

Не е изключено атакуващият футболист да се присъедини към тима на Иван Стоянов под наем до края на сезона, като ръководството на ЦСКА 1948 е амбицирано да увеличи нападателната мощ на състава, за да избегне губене на точки срещу отбори от долната половина на таблицата, каквото се случи през есента.

Преди пролетния дял играчите от Бистрица изостават на седем точки от лидера Левски. През декември отборът се подсили със звездата на Спартак (Варна) Бернардо Коуто.