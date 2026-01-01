Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 10845
  • 4
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 може да си върне крилото Педриньо, разбра Sportal.bg. Бразилецът записа силни мачове за "червените" през 2023 и 2024 г., което доведе до трансфера му в Коняспор.

ЦСКА 1948 уреди контрола с Гьозтепе на Мъри Стоилов
ЦСКА 1948 уреди контрола с Гьозтепе на Мъри Стоилов

Не е изключено атакуващият футболист да се присъедини към тима на Иван Стоянов под наем до края на сезона, като ръководството на ЦСКА 1948 е амбицирано да увеличи нападателната мощ на състава, за да избегне губене на точки срещу отбори от долната половина на таблицата, каквото се случи през есента.

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Преди пролетния дял играчите от Бистрица изостават на седем точки от лидера Левски. През декември отборът се подсили със звездата на Спартак (Варна) Бернардо Коуто.

