Румънска легенда се бори с коварна болест

Шокираща новина разтърси футболния свят, след като стана ясно, че румънската легенда Дан Петреску се бори с рак. 58-годишният бивш футболист и треньор преминава през курс на химиотерапия, съобщи президентът на Румънската професионална лига Джино Йоргулеску. Новината идва, след като Петреску напусна треньорския пост в ЧФР Клуж преди четири месеца и оттогава страни от публичното пространство.

В румънските медии се появиха информации, че е отслабнал драстично, а наскоро публикувани снимки го показаха да се разхожда в парк, изглеждащ отпаднал и носещ тъмни очила. Някогашният флангови играч на Челси има 95 мача и 12 гола за националния отбор на Румъния, като е участник на две световни и две европейски първенства.

Снимки: Imago