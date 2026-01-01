Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Румънска легенда се бори с коварна болест

Румънска легенда се бори с коварна болест

  • 1 яну 2026 | 12:18
  • 2225
  • 0
Румънска легенда се бори с коварна болест

Шокираща новина разтърси футболния свят, след като стана ясно, че румънската легенда Дан Петреску се бори с рак. 58-годишният бивш футболист и треньор преминава през курс на химиотерапия, съобщи президентът на Румънската професионална лига Джино Йоргулеску. Новината идва, след като Петреску напусна треньорския пост в ЧФР Клуж преди четири месеца и оттогава страни от публичното пространство.

В румънските медии се появиха информации, че е отслабнал драстично, а наскоро публикувани снимки го показаха да се разхожда в парк, изглеждащ отпаднал и носещ тъмни очила. Някогашният флангови играч на Челси има 95 мача и 12 гола за националния отбор на Румъния, като е участник на две световни и две европейски първенства.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Буркина Фасо спечели директния сблъсък със Судан и продължава напред

Буркина Фасо спечели директния сблъсък със Судан и продължава напред

  • 31 дек 2025 | 20:06
  • 2969
  • 0
Алжир вкара три за по-малко от 15 минути и спечели групата си на Купата на африканските нации

Алжир вкара три за по-малко от 15 минути и спечели групата си на Купата на африканските нации

  • 31 дек 2025 | 20:03
  • 5961
  • 0
Лисандро Мартинес: Не можем да губим точки по този начин

Лисандро Мартинес: Не можем да губим точки по този начин

  • 31 дек 2025 | 19:01
  • 3364
  • 0
Наказаха двама от Екваториална Гвинея за обиди

Наказаха двама от Екваториална Гвинея за обиди

  • 31 дек 2025 | 18:33
  • 2398
  • 0
Шеф на Сасуоло посочи кого иска Интер и обясни за провалелния трансфер на Локатели в Арсенал

Шеф на Сасуоло посочи кого иска Интер и обясни за провалелния трансфер на Локатели в Арсенал

  • 31 дек 2025 | 17:18
  • 2831
  • 0
Слот за Виртц, Лийдс и головете от статични положения

Слот за Виртц, Лийдс и головете от статични положения

  • 31 дек 2025 | 16:40
  • 11138
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 4532
  • 1
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 10905
  • 4
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 16770
  • 70
Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

  • 1 яну 2026 | 09:08
  • 3481
  • 0
Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

  • 1 яну 2026 | 09:19
  • 1901
  • 6
Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

  • 1 яну 2026 | 10:32
  • 10687
  • 13