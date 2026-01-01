Популярни
Страхотен късен обрат за Кот д’Ивоар, Камерун също трябваше да наваксва пасив

  • 1 яну 2026 | 13:15
Защитаващият титлата си Кот д'Ивоар и Камерун спечелиха трудно последните си мачове от груповата фаза, за да си осигурят място за осминафиналите на Купата на африканските нации. Действащият шампион навакса два гола пасив и надигра Габон с 3:2, докато петкратният първенец се наложи с 2:1 над Мозамбик в последните мачове от група F на турнира в Мароко.

Вече елиминираният Габон изненада „слоновете“ в Маракеш, като поведе с два гола през първото полувреме чрез Канга Гелор (11’) и Денис Буанга (21’), но Жан-Филип Красо (44’) даде тласък на обрата преди почивката. Еван Гесон (84’) с глава изравни за Кот д'Ивоар през второто полувреме, а обратът бе завършен в добавеното време, когато Базумана Туре отбеляза победния гол, който осигури среща на осминафиналите срещу Буркина Фасо. В последните секунди на срещата дори беше отменен четвърти гол на котдивоарците.

Камерун също губеше в резултата, но постигна обрат с 2:1 срещу Мозамбик в другия мач от групата, който беше в Агадир. „Мамбите“ поведоха с гол на Жени Катамо (23’), но камерунците изравниха след автогол на Нене (28’). Кристиан Кофане отбеляза победното попадение за Камерун в 55-а минута. Тимът ще играе срещу Южна Африка на осминафиналите.

Резултатът осигури място в елиминационната фаза за „неукротимите лъвове“ като втори в група F след завършилия на първо място Кот д'Ивоар. Двата отбора имат по 7 точки. Въпреки поражението Мозамбик също се класира за осминафиналите с три точки в актива си, продължавайки напред като един от четирите най-добри трети отбори в групите. Следващият съперник на дебютанта в елиминациите ще бъде Нигерия.

Снимки: Imago

