В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

Мениджърът Пеп Гуардиола изказа подкрепа за Чаби Алонсо и изрази увереност, че той ще може да обърне ситуацията в Реал Мадрид, въпреки че призна, че резултатите му начело на Манчестър Сити от миналия сезон биха му коствали уволнението в испанската столица.

Старши треньорът на мадридчани Алонсо, който пое отбора едва това лято, вече е под огромно напрежение на „Сантиаго Бернабеу“, след като в предишните пет седмици испанският гранд спечели само два от седем изиграни мача във всички турнири, като за последно през уикенда загуби домакинството си на Селта с 0:2 в Ла Лига. В медиите дори се появиха предположения, че бившият полузащитник на Ливърпул може да бъде уволнен, ако Реал загуби от Манчестър Сити на Гуардиола в сблъсъка от Шампионската лига в Мадрид тази вечер.

Перес е дал последен шанс на Чаби Алонсо, вече има варианти за заместник

Наставникът на Сити, който е тренирал Алонсо в Байерн (Мюнхен), коментира ситуацията „Разбира се, че изпитвам съчувствие, защото бяхме заедно година и половина – две. Беше невероятно преживяване да работя с него. Не само като мениджър, споделяхме много неща, включително и семейни. Но Барселона и Мадрид са най-трудните съперници, най-трудните клубове, на които можеш да бъдеш треньор. Там е по-трудно заради напрежението и обстановката. За това, което направих със Сити през предишната кампания, там щяха да ме уволнят след шест месеца. Реал Мадрид е трудно място за всеки наставник. Но той е наясно – бил е тук, знае реалността. Въпросът е да печелиш мачове“, коментира Гуардиола, който е бивш играч и старши треньор на другия испански гранд Барселона.

🚨🗣️ Pep Guardiola: “Managing Real Madrid is the HARDEST job in football.



If I performed the way I did last season as Real Madrid’s manager, I would’ve been sacked in 6 months.” pic.twitter.com/oMBa4d2z8T — Madrid Zone (@theMadridZone) December 9, 2025

Мадридчани започнаха обещаващо под ръководството на Алонсо, но се срина след загубата от Ливърпул с 0:1 в началото на миналия месец, като слуховете за недоволство срещу него в съблекалнята се засилват. Попитан дали смята, че “лос бланкос” може да бъдат уязвим, Гуардиола каза на пресконференцията преди мача: „Не съм съгласен. Знам, че имат много отсъстващи и съм наясно какво се случва, когато изграждаш нещо. Чаби знае отлично какво трябва да направи и мога да си представя какъв съперник ще срещнем. Разбира се, че е способен да го направи. Това се изисква на тази позиция – да бъдеш треньор на Реал Мадрид.“

🚨🔵 Pep Guardiola on Xabi Alonso’s job: “Barcelona and Real Madrid are the toughest clubs to be a manager, the most difficult ones for pressure and environment”.



“I have sympathy, because we were together two years - an incredible experience being with him”. pic.twitter.com/k9lC1n1wPn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2025

Двата отбора се срещнаха в пет от последните шест сезона, като най-скоро това стана в плейофния кръг на Шампионската лига миналия февруари, когато Реал надделя в двата мача. Като един от най-атрактивните сблъсъци в кръга, Гуардиола се надява играчите му да се изправят пред предизвикателството. „Сега сме в груповата фаза, така че е напълно различно, но всичките ни елиминационни срещи бяха много оспорвани. Бяха добри мачове. За някои от важните ни играчи това ще бъде първо гостуване на „Бернабеу“. Намираме се в преходен период. Трябва да преживеем това, защото рано или късно, ако искаме да направим крачката напред в Европа, трябва да преминем през такива предизвикателства. Мадрид винаги е добро място да докажеш себе си“, заяви испанският специалист.

Сити отново ще бъде без контузения ключов халф Родри, а защитникът Джон Стоунс се присъедини към списъка с контузени с проблем в крака.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages