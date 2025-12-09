Много добра оценка за рефера от "Бернабеу", ще свири още мачове на Реал Мадрид

Критикуваният от Реал Мадрид арбитър Алехандро Гонсалес Кинтеро получава добра оценка от Съдийската комисия (CTA) в испанския футбол. Лично шефът на реферите Фран Сото го похвали за действията му по време на мача срещу Селта на “Бернабеу” в неделя вечер. Тогава 32-годишният съдия показа три червени картона на играчи на домакините, които в крайна сметка загубиха с 0:2. Последваха множество обвинения към Гонсалес Кинтеро и призиви той да бъде наказан. Вместо това обаче беше съобщено, че и занапред може въпросният рефер да свири двубои на “белия балет”.

“Много сме доволни от съдийството на Кинтеро Гонсалес”, заяви Фран Сото по време на церемонията по връчване на международни значки на арбитрите, достигнали този престижен ранг.

“Той може да им свири отново този сезон - продължи директорът на реферите. - Ако трябва да съм честен, очаквах по-малко напрежение в този мач, но това е реалността. Винаги го е имало, не е нещо ново. Призовавам феновете на всички отбори да уважават съдията. Много е трудно. Има ситуации, по които дори медиите не могат да постигнат съгласие. Сложно е. Посланието е да се доверят на професионализма на реферите. Нивото на съдийството е много добро, не се уморявам да го повтарям.”

“Не сме говорили с никого от Реал Мадрид, но и не смятам, че трябва. Нужно е да се посветим на нашата работа и я изпълняваме с максимална сериозност. Не сме говорили, нито смятам, че трябва. Дали имаме добри отношения с Реал Мадрид? Не смея да кажа нито да, нито не. Нямам нито добри, нито лоши отношения с който и да е клуб”, продължи Сото.

Той беше запитан и дали занапред на съдиите ще бъде трудно да ръководят мачове на „Бернабеу“.

„Не мисля така. Подготвени сме и арбитрите ни са професионалисти, готови да свирят на всеки стадион и при всякакви обстоятелства. Не вярвам, че ще бъде по-различно от това, което е в момента. Не мисля, че е имало някаква повратна точка”, завърши той.

