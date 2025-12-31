Популярни
  Буркина Фасо
  2. Буркина Фасо
  Буркина Фасо спечели директния сблъсък със Судан и продължава напред

Буркина Фасо спечели директния сблъсък със Судан и продължава напред

  • 31 дек 2025 | 20:06
  • 405
  • 0

Буркина Фасо спечели с 2:0 срещу Судан в последен мач на двата тима от груповата фаза на Купата на африканските нации. Ласина Траоре (16’) и Арсен Куаси (85’) бяха точни за “жребците”, а “соколоте от Джеда” пропуснаха дузпа Ноох Ал-Гозоли пропусна дузпа в средата на първата част.

Срещата започна по отличен начин за Буркина Фасо, чиито футболисти успяха да поведат още след четвърт час, когато Ласина Траоре засече центриране. Няколко минути по-късно от Судан получиха отлична възможност да изравнят след опасна игра на Ерве Кофи, но Ал-Гозоли стреля покрай лявата греда. Двата отбора продължиха да си разменят още добри положения, като всеки един от тимовете можеше да стигне до попадение, но пропуски и отлични изяви на двамата вратари не позволяваха да се стигне до ново попадение. Такова все пак падна в 85-ата минута, когато точен бе Куаси за Буркина Фасо и сложи точка на спора.

С този успех Буркина Фасо си осигури третото място в групата с шест точки и продължава напред. Судан пък остана трети с три пункта.

Снимки: Imago

