Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 4509
  • 1

Метлата в efbet Лига се върти бързо. Цели деветима специалисти започнаха сезона начело на отбори, а посрещнаха 2026 г. или на друго място, или безработни. Това означава, че седем клуба от елита у нас не са "пипнали" своя треньор: Левски (Хулио Веласкес), ЦСКА 1948 (Иван Стоянов), Черно море (Илиан Илиев), Локомотив Пловдив (Душан Косич), Локомотив София (Станислав Генчев), Арда Кърджали (Александър Тунчев) и Спартак Варна (Гьоко Хаджиевски).

Ето и кои наставници изведоха тим от efbet Лига за първа тренировка през лятото, а след това седнаха на новогодишната трапеза в друга роля: Руи Мота (Лудогорец), Душан Керкез (ЦСКА), Златомир Загорчич (Славия), Николай Киров (Ботев Пловдив), Танчо Калпаков (Монтана), Алехандро Сагерас (Берое), Стамен Белчев (Септември София) и Атанас Атанасов (Добруджа).

По-различен е случаят с Христо Янев, който получи предложение от ЦСКА, което доведе до раздялата му с Ботев (Враца) и завръщането му в Борисовата градина. Наследникът на Танчо Калпаков на стадион "Огоста" Анатоли Нанков пък скъса с Монтана точно преди Коледа.

За сравнение 17 отбора от Премиър лийг продължават с мениджърите, с които стартираха кампанията.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски отпазнува успешна 2025 година във футзала

Левски отпазнува успешна 2025 година във футзала

  • 31 дек 2025 | 20:20
  • 3291
  • 2
Гол на Майкон бе избран за №1 от феновете на Левски

Гол на Майкон бе избран за №1 от феновете на Левски

  • 31 дек 2025 | 16:05
  • 5167
  • 2
Локо (София) за Спас Делев: Той е по-добър отвсякога

Локо (София) за Спас Делев: Той е по-добър отвсякога

  • 31 дек 2025 | 14:42
  • 2910
  • 9
Лудогорец връща Дуа в Европа

Лудогорец връща Дуа в Европа

  • 31 дек 2025 | 12:20
  • 5013
  • 1
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 17762
  • 35
ЦСКА обявява ново попълнение на първия ден на 2026-а

ЦСКА обявява ново попълнение на първия ден на 2026-а

  • 31 дек 2025 | 10:59
  • 9989
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 10868
  • 4
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 16708
  • 70
Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

  • 1 яну 2026 | 09:08
  • 3465
  • 0
Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

  • 1 яну 2026 | 09:19
  • 1897
  • 6
Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

  • 1 яну 2026 | 10:32
  • 10666
  • 13