Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Метлата в efbet Лига се върти бързо. Цели деветима специалисти започнаха сезона начело на отбори, а посрещнаха 2026 г. или на друго място, или безработни. Това означава, че седем клуба от елита у нас не са "пипнали" своя треньор: Левски (Хулио Веласкес), ЦСКА 1948 (Иван Стоянов), Черно море (Илиан Илиев), Локомотив Пловдив (Душан Косич), Локомотив София (Станислав Генчев), Арда Кърджали (Александър Тунчев) и Спартак Варна (Гьоко Хаджиевски).

Ето и кои наставници изведоха тим от efbet Лига за първа тренировка през лятото, а след това седнаха на новогодишната трапеза в друга роля: Руи Мота (Лудогорец), Душан Керкез (ЦСКА), Златомир Загорчич (Славия), Николай Киров (Ботев Пловдив), Танчо Калпаков (Монтана), Алехандро Сагерас (Берое), Стамен Белчев (Септември София) и Атанас Атанасов (Добруджа).

По-различен е случаят с Христо Янев, който получи предложение от ЦСКА, което доведе до раздялата му с Ботев (Враца) и завръщането му в Борисовата градина. Наследникът на Танчо Калпаков на стадион "Огоста" Анатоли Нанков пък скъса с Монтана точно преди Коледа.

За сравнение 17 отбора от Премиър лийг продължават с мениджърите, с които стартираха кампанията.