  3. Чаби Алонсо: С всеки мач Реал Мадрид прави крачка напред

Чаби Алонсо: С всеки мач Реал Мадрид прави крачка напред

  • 9 дек 2025 | 11:43
Чаби Алонсо е най-обсъжданото име в Реал Мадрид след издънката срещу Селта (0:2) в неделя. Бъдещето на наставника е под въпрос, като според някои медии той е получил ултиматум тимът да покаже съвсем друго лице в идния сблъсък с Манчестър Сити от Шампионската лига в сряда вечер. Треньорът коментира, че не е притеснен и усеща подкрепата на всичките си играчи. Ето какво заяви по редица теми Алонсо на редовната си пресконференция.

За мача със Селта и подготовката
Направихме си изводите от последния двубой и вече мислим само за Сити. Това е Шампионската лига, ние сме на „Бернабеу“. Ще бъде различно заради енергията, която се създава. Това е в главите ни.

Получихте ли подкрепа от ръководството след загубата в неделя?
Комуникацията е постоянна, всички сме едно цяло.

Чувствате ли се самотен и могат ли нещата да се обърнат?
Не, не се чувствам сам. Ние сме отбор, вървим всички заедно ръка за ръка. Когато си треньор на Реал Мадрид, си подготвен за това. Имам огромно желание за това, което предстои, и то започва утре. В главите ни е само Сити. Във футбола, както за добро, така и за лошо, нещата могат да се обърнат бързо.

За слуховете за уволнение и спряганите за заместници
Когато водиш Реал Мадрид, трябва да си готов за подобни ситуации. Аз мисля само за Реал. Моят фокус е на терена, върху Сити. Концентриран съм само върху това.

За настроението на феновете
Процесът е паралелен, както и нашият. Привържениците постепенно ще се въодушевят за утрешния мач. Искаме да се отърсим от това чувство след случилото се в неделя.

За това какво е да тренираш Реал Мадрид
Не става въпрос за промяна, а за адаптация. Познавам много добре Реал Мадрид. Трябва да се адаптираш и да учиш. Има добри дни, но има и дни, които не са. Но правим крачки напред във всеки мач. Трябва да се изправим пред тази ситуация, за да обърнем нещата в наша полза.

Усещате ли подкрепа от целия отбор?
Да.

Като се върнете назад, бихте ли пак заменили Винисиус в дербито срещу Барселона?
Не знам защо идва този въпрос. Това беше решение в конкретния момент. Сега сме в друг момент. Това, което виждам на терена, е това, по което трябва да взема решение, и там нямам никакво съмнение.

Как гледате на Манчестър Сити?
Това е отборът на Пеп, еволюирал е. Има нови играчи и неща, които не са толкова разпознаваеми в сравнение с последните години. Ще бъде страхотен съперник. Все пак следващият противник е най-добрият. Трябва да се изправиш срещу него. Това е предизвикателство.

За случая Салах
Това са решения, които са взети в Ливърпул. Очевидно е, че сигурно изпускаме много детайли от това, което се случва, и затова не е моя работа да го оценявам.

