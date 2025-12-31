Популярни
  Алжир
  2. Алжир
  Алжир вкара три за по-малко от 15 минути и спечели групата си на Купата на африканските нации

  31 дек 2025
Алжир постигна успех с 3:1 над Екваториална Гвинея в последен мач за двата тима от груповата фаза на Купата на африканските нации. “Пустинните лисици” взеха солидна преднина от три попадения още в първия половин час на срещата, когато точни бяха Зинедин Белаид (19’), Фарес Шаиби (25’) и Ибрахим Маза (32’). Емилион Нсуе (50’) бе точен в началото на втората част в полза на “националните светкавици”.

Срещата започна отлично за футболистите на Алжир, които взеха преднина в 19-ата минута, когато Белаид засече отлично центриране от корнер. Само пет минути по-късно преднината на тима бе удвоена след чудесен индивидуален пробив на Шаиби, завършил с хубав удар. Третото попадение падна в 32-ата минута, когато Маза успя да засече центриране от труден ъгъл и в общи линии сложи точка на спора. От Екваториална Гвинея успяха да намалят изоставането си в началото на втората част, когато Нсуе се разписа с удар от границата на наказателното поле.

С този успех Алжир спечели своята група и продължава напред с пълен актив от 9 точки. За Екваториална Гвинея пък това бе последен сблъсък на турнира. Те от своя страна записаха три поредни поражения и отпадат безславно.

