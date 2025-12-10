Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Обрат с преотстъпването на Ендрик в Лион

Обрат с преотстъпването на Ендрик в Лион

  • 10 дек 2025 | 09:38
  • 1033
  • 0

Изглежда, че преотстъпването на Ендрик от Реал Мадрид в Лион е под въпрос, въпреки че трансферът се смяташе за почти сигурен. Според публикации от Испания e настъпил обрат в последния момент, който променя ситуацията.

Докато младият бразилски нападател вече беше започнал да търси жилище във френския град, ръководството на Реал Мадрид му е дало указание да „замрази“ всякакви процедури по преместване. Както се съобщава, мадридският клуб изглежда преразглежда плановете си за играча, като го е помолил да остане засега в Испания. В резултат на това Ендрик е отменил планираното си пътуване до Франция, очаквайки окончателните решения на отбора си за бъдещето му. Дори има сериозна вероятност да го видим да играе срещу Манчестър Сити тази вечер, ако в крайна сметка Килиан Мбапе остане извън състава заради счупен пръст.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Шампионската лига става все по-интересно

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 4264
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 91548
  • 37
Ювентус още търси необходимото постоянство

Ювентус още търси необходимото постоянство

  • 10 дек 2025 | 07:00
  • 800
  • 0
Руи Боржеш: Огънахме се при статичните положения

Руи Боржеш: Огънахме се при статичните положения

  • 10 дек 2025 | 06:46
  • 714
  • 0
Арсенал ще брани първото място срещу коварен съперник

Арсенал ще брани първото място срещу коварен съперник

  • 10 дек 2025 | 06:40
  • 1161
  • 1
Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

  • 10 дек 2025 | 06:20
  • 2159
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

  • 10 дек 2025 | 08:11
  • 2394
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 91548
  • 37
Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

  • 10 дек 2025 | 06:20
  • 2159
  • 3
В Шампионската лига става все по-интересно

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 4264
  • 3
В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

  • 10 дек 2025 | 10:00
  • 1025
  • 1
Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

  • 10 дек 2025 | 00:02
  • 36243
  • 25