Обрат с преотстъпването на Ендрик в Лион

Изглежда, че преотстъпването на Ендрик от Реал Мадрид в Лион е под въпрос, въпреки че трансферът се смяташе за почти сигурен. Според публикации от Испания e настъпил обрат в последния момент, който променя ситуацията.
Докато младият бразилски нападател вече беше започнал да търси жилище във френския град, ръководството на Реал Мадрид му е дало указание да „замрази“ всякакви процедури по преместване. Както се съобщава, мадридският клуб изглежда преразглежда плановете си за играча, като го е помолил да остане засега в Испания. В резултат на това Ендрик е отменил планираното си пътуване до Франция, очаквайки окончателните решения на отбора си за бъдещето му. Дори има сериозна вероятност да го видим да играе срещу Манчестър Сити тази вечер, ако в крайна сметка Килиан Мбапе остане извън състава заради счупен пръст.
Снимки: Gettyimages