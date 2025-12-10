Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг в най-интересния мач от Шампионската лига днес. Двубоят на "Сантиаго Бернабеу" ще започне в 22:00 часа и ще бъде ръководен от френския рефер Клеман Тюрпен. Очакванията са за голово шоу между два от най-силните отбори на Стария континент.

Реал Мадрид заема 5-о място в класирането с 12 точки и голова разлика 12:5 допуснати гола. "Белият балет" е в добра позиция за да финишира в топ 8 - нещо, което не успя да постигне през миналия сезон.



Манчестър Сити се намира на 9-а позиция с 10 точки и голово съотношение 10:5. "Гражданите" са под натиск да спечелят на всяка цена, защото представянето им в турнира не е никак убедително.

Реал Мадрид преминава през трудна серия с непостоянни резултати в последните си пет мача. "Кралете" претърпяха изненадваща загуба от Селта (0:2) в Ла Лига, след като преди това постигна убедителна победа като гост срещу Атлетик Билбао (3:0). По-рано мадридчани завършиха наравно с Жирона (1:1) в първенството и записаха драматична победа като гост срещу Олимпиакос (4:3) в Шампионска лига. Серията от пет мача започна с равенство срещу Елче (2:2).



Манчестър Сити демонстрира по-добра форма с три последователни победи в Премиър лийг – срещу Съндърланд (3:0), Фулъм (5:4) и Лийдс (3:2). Преди това "гражданите" претърпяха загуба с 0:2 от Байер (Леверкузен) в Шампионска лига и поражение от Нюкасъл (1:2).

Реал Мадрид ще разчита на звездата си Килиан Мбапе, който не спира да бележи през сезона. Французинът ще партнира на Винисиус Жуниор и вероятно Родриго в нападение. Джуд Белингам ще бъде ключова фигура в средата на терена, осигурявайки връзката между защита и нападение.



Манчестър Сити има Ерлинг Холанд. Норвежецът е истински страшилище в наказателното поле, а в комбинация с Фил Фоудън и Бернардо Силва атаката на "гражданите" изглежда много силна. На вратата ще е Джанлуиджи Донарума, който редува добри и колебливи изяви след присъединяването си към тима на Пеп Гуардиола.

През последните сезони двата тима често кръстосваха саби в Шампионската лига. Последният мач помежду им беше през февруари, когато Реал Мадрид се наложи с 3:1 на "Бернабеу" и елиминира Манчестър Сити на 1/16-финалите с общ резултат 6:3.



През 2024 година испанският гранд елиминира съперника си на четвъртфиналите след дузпи.

Снимки: Gettyimages