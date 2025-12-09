Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Новина за Мбапе допълнително влоши настроението в Реал Мадрид

Новина за Мбапе допълнително влоши настроението в Реал Мадрид

  • 9 дек 2025 | 13:16
  • 3858
  • 0

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе изненадващо не се появи на днешната тренировка на тима и е под въпрос за двубоя с Манчестър Сити в сряда вечер. Според “Кадена Копе” той изпитва болки в лявото бедро.

Вчера се разбра, че французинът е счупил безименния пръст на лявата си в ръка в мача срещу Селта, но това не трябваше да го спре за участие в дербито на “Бернабеу”.

Килиан Мбапе е счупил пръст срещу Селта
Килиан Мбапе е счупил пръст срещу Селта

Интересно е, че по-рано днес, по време на пресконференцията си, треньорът на Реал Чаби Алонсо не каза нищо за проблемите на Мбапе.

Чаби Алонсо: С всеки мач Реал Мадрид прави крачка напред
Чаби Алонсо: С всеки мач Реал Мадрид прави крачка напред
