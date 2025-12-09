Новина за Мбапе допълнително влоши настроението в Реал Мадрид

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе изненадващо не се появи на днешната тренировка на тима и е под въпрос за двубоя с Манчестър Сити в сряда вечер. Според “Кадена Копе” той изпитва болки в лявото бедро.
Вчера се разбра, че французинът е счупил безименния пръст на лявата си в ръка в мача срещу Селта, но това не трябваше да го спре за участие в дербито на “Бернабеу”.
Интересно е, че по-рано днес, по време на пресконференцията си, треньорът на Реал Чаби Алонсо не каза нищо за проблемите на Мбапе.