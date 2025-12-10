Бивш халф на Реал и Барса стана треньор в Средна Азия

Хърватската легенда Роберт Просинечки е назначен за селекционер на националния отбор на Киргизстан. Договорът е за една година и един месец - до края на Купата на Азия, съобщи пресслужбата на Киргизкия футболен съюз.

"Европейският специалист Роберт Просинечки е назначен за старши треньор на националния отбор по футбол на Киргизстан. Церемонията по подписването на договора се състоя днес, 10 декември, с участието на Камчибек Ташиев, президент на Киргизкия футболен съюз", се казва в изявлението.

Ако отборът се представи добре на Купата на Азия през 2027 г., договорът ще бъде автоматично удължен за още три години. Преди това 56-годишният бивш халф на Реал Мадрид и Барселона е ръководил националните отбори на Хърватия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Турция и Черна гора, както и няколко европейски клуба.

Снимки: Imago