  3. Бивш халф на Реал и Барса стана треньор в Средна Азия

  • 10 дек 2025 | 12:41
  • 851
  • 0
Хърватската легенда Роберт Просинечки е назначен за селекционер на националния отбор на Киргизстан. Договорът е за една година и един месец - до края на Купата на Азия, съобщи пресслужбата на Киргизкия футболен съюз.

"Европейският специалист Роберт Просинечки е назначен за старши треньор на националния отбор по футбол на Киргизстан. Церемонията по подписването на договора се състоя днес, 10 декември, с участието на Камчибек Ташиев, президент на Киргизкия футболен съюз", се казва в изявлението.

Ако отборът се представи добре на Купата на Азия през 2027 г., договорът ще бъде автоматично удължен за още три години. Преди това 56-годишният бивш халф на Реал Мадрид и Барселона е ръководил националните отбори на Хърватия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Турция и Черна гора, както и няколко европейски клуба.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 7036
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 92819
  • 37
Ювентус още търси необходимото постоянство

  • 10 дек 2025 | 07:00
  • 1212
  • 0
Руи Боржеш: Огънахме се при статичните положения

  • 10 дек 2025 | 06:46
  • 1029
  • 0
Арсенал ще брани първото място срещу коварен съперник

  • 10 дек 2025 | 06:40
  • 2167
  • 1
Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

  • 10 дек 2025 | 06:20
  • 3777
  • 11
Водещи Новини

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 12077
  • 27
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 2539
  • 0
Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 1162
  • 1
Ботев (Пд) поиска отмяна на наказанието на Херо

  • 10 дек 2025 | 10:29
  • 4244
  • 8
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 92819
  • 37
В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 7036
  • 4